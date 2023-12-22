Допуск батьків до шкіл мають визначати розроблені учасниками освітнього процесу правила

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов вважає, що допуск батьків до закладів освіти мають визначати спільно розроблені всіма учасниками освітнього процесу правила.

"Нам відома проблема, коли батьків із різних причин (воєнний стан, відсутність або недостатня спроможність укриття тощо) не пропускають до закладу освіти, зокрема на різні заходи", - йдеться в повідомленні пресслужби освітнього омбудсмена.

Зазначається, що в умовах воєнного стану військові адміністрації населених пунктів здійснюють повноваження з управління закладами освіти, тому можуть регулювати режим роботи закладів освіти, встановлювати певні обмеження щодо їх роботи з огляду на безпекову ситуацію в конкретному населеному пункті, відтак, ці обмеження можуть стосуватися доступу до закладів освіти батьками та іншими особами.

"Батькам необхідно розуміти, що педагогічні працівники відповідальні за безпеку їхніх дітей під час освітнього процесу. Тому безперешкодний доступ усіх охочих до закладу освіти може бути небезпечним для дітей. Хоча батьки діють для найкращих інтересів своїх дітей, але іноді небезпеку для дитини можуть створювати в закладі освіти й самі батьки", - ідеться в повідомленні.

В омбудсмена також звернули увагу, що заклади освіти діють на підставі власних установчих документів, які затверджують їх засновники відповідно до законодавства, а також, що заклад освіти має організаційну автономію.

"Тобто заклади можуть самостійно прописати певні правила та умови безпеки щодо відвідування батьками закладу освіти в умовах воєнного стану, зокрема під час проведення заходів, звичайно, з дотриманням норм законодавства щодо прав батьків", - наголосили у відомстві.

Згідно з повідомленням, розробляти такі правила закладу освіти слід спільно з усіма учасниками освітнього процесу: учнями, їхніми батьками, працівниками закладу.

"Залученість батьків та учнів до розробки цих правил сприятиме їх виконанню. А розуміння батьками безпекової ситуації в закладі освіти та можливих загроз під час війни й не тільки, а також мотивації, з якою ці правила приймаються, – дозволить уникнути конфліктних ситуацій", - упевнені в секретаріаті омбудсмена.

Зазначається, що під час розроблення цих правил обов'язково слід розуміти та враховувати правила безпеки та різні чинники, а в разі встановлення певних правил, у документі слід прописати спільно визначену учасниками освітнього процесу форму пропуску батьків.

"Наприклад, реєстрація в паперовому журналі на вході до закладу освіти з зазначенням годин перебування в закладі, право відвідувати заклад освіти за попереднім погодженням керівника тощо", - підсумували у відомстві.