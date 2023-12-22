Події

13:22 22.12.2023

Допуск батьків до шкіл мають визначати розроблені учасниками освітнього процесу правила

2 хв читати
Допуск батьків до шкіл мають визначати розроблені учасниками освітнього процесу правила

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов вважає, що допуск батьків до закладів освіти мають визначати спільно розроблені всіма учасниками освітнього процесу правила.

"Нам відома проблема, коли батьків із різних причин (воєнний стан, відсутність або недостатня спроможність укриття тощо) не пропускають до закладу освіти, зокрема на різні заходи", - йдеться в повідомленні пресслужби освітнього омбудсмена.

Зазначається, що в умовах воєнного стану військові адміністрації населених пунктів здійснюють повноваження з управління закладами освіти, тому можуть регулювати режим роботи закладів освіти, встановлювати певні обмеження щодо їх роботи з огляду на безпекову ситуацію в конкретному населеному пункті, відтак, ці обмеження можуть стосуватися доступу до закладів освіти батьками та іншими особами.

"Батькам необхідно розуміти, що педагогічні працівники відповідальні за безпеку їхніх дітей під час освітнього процесу. Тому безперешкодний доступ усіх охочих до закладу освіти може бути небезпечним для дітей. Хоча батьки діють для найкращих інтересів своїх дітей, але іноді небезпеку для дитини можуть створювати в закладі освіти й самі батьки", - ідеться в повідомленні.

В омбудсмена також звернули увагу, що заклади освіти діють на підставі власних установчих документів, які затверджують їх засновники відповідно до законодавства, а також, що заклад освіти має організаційну автономію.

"Тобто заклади можуть самостійно прописати певні правила та умови безпеки щодо відвідування батьками закладу освіти в умовах воєнного стану, зокрема під час проведення заходів, звичайно, з дотриманням норм законодавства щодо прав батьків", - наголосили у відомстві.

Згідно з повідомленням, розробляти такі правила закладу освіти слід спільно з усіма учасниками освітнього процесу: учнями, їхніми батьками, працівниками закладу.

"Залученість батьків та учнів до розробки цих правил сприятиме їх виконанню. А розуміння батьками безпекової ситуації в закладі освіти та можливих загроз під час війни й не тільки, а також мотивації, з якою ці правила приймаються, – дозволить уникнути конфліктних ситуацій", - упевнені в секретаріаті омбудсмена.

Зазначається, що під час розроблення цих правил обов'язково слід розуміти та враховувати правила безпеки та різні чинники, а в разі встановлення певних правил, у документі слід прописати спільно визначену учасниками освітнього процесу форму пропуску батьків.

"Наприклад, реєстрація в паперовому журналі на вході до закладу освіти з зазначенням годин перебування в закладі, право відвідувати заклад освіти за попереднім погодженням керівника тощо", - підсумували у відомстві.

 

Теги: #школи #допуск #батьки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:33 20.12.2023
В Україні 60% учнів уже використовували сервіси ШІ для підготовки домашнього завдання, а 40% - у роботі на уроках

В Україні 60% учнів уже використовували сервіси ШІ для підготовки домашнього завдання, а 40% - у роботі на уроках

15:19 08.12.2023
У кожній школі України буде поліцейський для гарантування безпеки та публічного порядку - очільник МВС

У кожній школі України буде поліцейський для гарантування безпеки та публічного порядку - очільник МВС

00:26 07.12.2023
Важливо відкривати в регіонах нові "школи супергероїв"

Важливо відкривати в регіонах нові "школи супергероїв"

10:21 04.12.2023
Кабмін доручив профільним відомствам розробити порядок допуску глядачів на трибуни спортивних змагань

Кабмін доручив профільним відомствам розробити порядок допуску глядачів на трибуни спортивних змагань

15:29 26.11.2023
Школи в Одесі в понеділок проведуть дистанційні заняття, дитячі садки працюватимуть - міськрада

Школи в Одесі в понеділок проведуть дистанційні заняття, дитячі садки працюватимуть - міськрада

15:55 24.11.2023
Київським школам у понеділок рекомендовано працювати у змішаному форматі через прогнозований снігопад

Київським школам у понеділок рекомендовано працювати у змішаному форматі через прогнозований снігопад

15:39 16.11.2023
П'ять пілотних шкіл відкриють у 2024 році в межах проєкту архітектурної трансформації радянських навчальних закладів

П'ять пілотних шкіл відкриють у 2024 році в межах проєкту архітектурної трансформації радянських навчальних закладів

21:33 09.11.2023
Академія Парижа виділила вісім ставок для вчителів української мови для однієї з французьких шкіл

Академія Парижа виділила вісім ставок для вчителів української мови для однієї з французьких шкіл

00:01 29.10.2023
З понеділка школи у Вінниці перейдуть на онлайн навчання через спалах вірусного гепатиту А

З понеділка школи у Вінниці перейдуть на онлайн навчання через спалах вірусного гепатиту А

19:35 25.10.2023
Міноборони України допустило до експлуатації кілька нових зразків БПЛА

Міноборони України допустило до експлуатації кілька нових зразків БПЛА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні додаткових вихідних у Різдвяні та Новорічні свята не буде

Українські захисники у п'ятницю збили три російські винищувачі Су-34

Законопроєкт про мобілізацію може бути зареєстровано у ВР до кінця року - нардеп

Зеленський підписав закон про спрощення процедури ввезення гуманітарної допомоги

Знищено 24 із 28 ворожих "шахедів"

ОСТАННЄ

В Україні зареєстровано 270 нових видавців у 2023 р., а випуск книжкової продукції збільшився на 73% - Мінкультури

Україна за два місяці ввела в дію ще сім стандартів НАТО

Ігнат про збиті російські Су-34: Це один із новітніх літаків

Генпрокурор: Офіційно відомо про 3 тис. 800 мирних українців, які зазнали тортур із боку окупантів

В Україні додаткових вихідних у Різдвяні та Новорічні свята не буде

"Метінвест" мобілізував ресурси та долучився до створення поясів оборони ЗСУ в Донецькій області

ЄС відправляє в Україну додатково 500 електрогенераторів

Кличко: На маршруті №8 курсуватимуть нові трамваї вітчизняного виробництва

Українські захисники у п'ятницю збили три російські винищувачі Су-34

Із Росії повернули ще одну дитину

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА