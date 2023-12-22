Події

11:53 22.12.2023

Розширене засідання комітету Ради зі свободи слова за участю медійників відбудеться на початку 2024 року - Юрчишин

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Розширене засідання комітету Ради зі свободи слова за участю медійників відбудеться на початку 2024 року - Юрчишин

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос") планує провести його засідання в розширеному форматі за участю представників медіа на початку 2024 року.

"Поки що точної дати не скажу - ми маємо над цим іще попрацювати з секретаріатом комітету. Але я не планую затягувати, тобто це січень, лютий - максимум", - сказав парламентарій у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Раніше Юрчишин повідомляв агентству про намір провести розширене засідання комітету, щоб обговорити вимоги журналістів щодо подальшого висвітлення роботи українського парламенту, а також запросити на нього голів парламентських фракцій і груп.

 

Теги: #свобода_слова #засідання #комітет

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