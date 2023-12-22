Події

11:39 22.12.2023

Негода залишила без світла майже 400 населених пунктів у п’яти областях України

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Негода залишила без світла майже 400 населених пунктів у п’яти областях України

Через несприятливі метеоумови знеструмлено населені пункти в п'яти областях, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його релізом у п'ятницю, найскладніша ситуація в Закарпатській області, де без світла залишився 271 населений пункт (64,3 тис. споживачів).

У Львівській області знеструмлені 70 населених пунктів (10,1 тис. абонентів), в Івано-Франківській - 13 (4,1 тис. абонентів), у Донецькій - 41 і в Харківській - вісім (376 абонентів).

Через бойові дії найбільше знеструмлених абонентів, за даними відомства, в Донецькій області - 120. Також через цю причину без світла залишаються споживачі в Харківській, Херсонській, Сумській, Запорізькій і Чернігівській областях.

Загалом в енергосистемі планових обмежень споживання та відключень не передбачено, наголосило Міненерго.

Водночас низку позаштатних ситуацій зафіксовано в газотранспортній системі.

Зокрема, в Харківській області внаслідок бойових дій пошкоджено обладнання на двох газопроводах в одному з районів, є відключені споживачі. Також в обласному центрі виявлено витік газу на газопроводі-вводі низького тиску, відключено від газопостачання 15 квартир.

Унаслідок бойових дій пошкоджено обладнання на газопроводах низького тиску в одному з районів Дніпропетровської області, що призвело до відключень газопостачання.

У Волинській області під час земляних робіт пошкоджено розподільний газопровід середнього тиску, також відключено абонентів.

У Васильківському районі Київської області через витік газу відключали промисловий і навчальний комунально-побутовий об'єкти, зараз подання газу відновлено.

Через технічні проблеми припинено газопостачання понад 100 споживачам у Хмельницькій області.

Крім того, у Львові у квартирі виявлено людину без ознак життя, попередня причина смерті - отруєння чадним газом.

Теги: #негода #знеструмлення

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