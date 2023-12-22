Зеленський у день енергетика: Україна пишається професіоналами своєї справи та безмежно сміливими людьми

Україна пишається своїми енергетиками, які є не тільки професіоналами, а й безмежно сміливими людьми, заявив президент Володимир Зеленський.

"У сучасному світі просто не буває нормального життя без надійної енергетики. Наша держава пишається своїми енергетиками, які є не лише професіоналами, а й безмежно сміливими людьми. Які працюють завжди і всюди, у свято і в будень, уночі та вдень, після обстрілів і ударів стихій – реально рятують країну. Дають змогу нашим людям жити й працювати", - йдеться в його телеграм-каналі.

Президент висловив подяку всім працівникам і працівницям енергетичної галузі за невтомність і результативність.