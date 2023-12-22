Події

07:47 22.12.2023

Рух вантажівок трасою Київ-Чоп знову дозволено

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Рух вантажівок трасою Київ-Чоп знову дозволено

Рух вантажівок трасою Київ-Чоп (Львівська обл.), який через негоду в четвер увечері закривали, знову дозволено, повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький.

"Рух вантажівок на ділянках доріг М-06 Київ – Чоп (від села Козьова до Івашківського перевалу) та Н-13 Львів – Самбір – Ужгород (від Старого Самбора до Ужоцького перевалу на межі Львівської та Закарпатської областей) знову дозволили", - йдеться в його телеграм-каналі.

Як повідомлялося, рух великогабаритного транспорту обмежили у Львівській області через інтенсивні снігопади, повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Львівській області.

 

 

 

Теги: #транспорт #рух #львівська

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