ХАМАС виключив можливість звільнення заручників поки Ізраїль не припинить операцію в Газі

Терористичне угруповання ХАМАС виключило можливість звільнення заручників, поки Ізраїль не погодиться на повне припинення операції в Секторі Гази, передає BBC.

"Існує палестинське національне рішення про те, що не повинно бути жодних розмов про полонених або обмін, окрім як після повного припинення агресії", - цитує рано вранці в п'ятницю британське видання заяву ХАМАС.

Видання зазначає, що незрозуміло, про які інші палестинські угруповання йдеться в цій заяві. Організація Ісламський джихад - менша за чисельністю група терористів у Секторі Гази - одна з тих, хто також утримує ізраїльських заручників.