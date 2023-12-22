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07:42 22.12.2023

ХАМАС виключив можливість звільнення заручників поки Ізраїль не припинить операцію в Газі

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ХАМАС виключив можливість звільнення заручників поки Ізраїль не припинить операцію в Газі

Терористичне угруповання ХАМАС виключило можливість звільнення заручників, поки Ізраїль не погодиться на повне припинення операції в Секторі Гази, передає BBC.

"Існує палестинське національне рішення про те, що не повинно бути жодних розмов про полонених або обмін, окрім як після повного припинення агресії", - цитує рано вранці в п'ятницю британське видання заяву ХАМАС.

Видання зазначає, що незрозуміло, про які інші палестинські угруповання йдеться в цій заяві. Організація Ісламський джихад - менша за чисельністю група терористів у Секторі Гази - одна з тих, хто також утримує ізраїльських заручників.

 

 

 

Теги: #хамас #ізраїль #заручники #ситуація

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