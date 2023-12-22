22 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 667 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 667 RUSSIAN AGRESSION

22 грудня в Україні відзначають День енергетика, День дипломатичної служби.

Ще сьогодні - День зимового сонцестояння.

Православна церква вшановує пам'ять святої великомучениці Анастасії.

День дипломатичної служби

Щорічно 22 грудня в Україні відзначається День працівників дипломатичної служби, встановлений Указом президента № 1639/2005 від 21 листопада 2005 року.

Дату для свята було обрано у зв'язку з тим, що цього дня 1917 року Урядом Української Народної Республіки було створено Генеральний секретаріат міжнародних справ.

Це професійне свято українських дипломатів і співробітників дипмісій, посольств і консульств країни.

Після ухвалення Акта про незалежність України 24 серпня 1991 року перед Міністерством закордонних справ постали нові завдання, пов'язані з визнанням України міжнародною спільнотою, встановленням дипломатичних відносин, створенням мережі власних дипломатичних і консульських представництв, розбудовою двосторонніх відносин із зарубіжними країнами, набуттям членства та утвердженням у міжнародних організаціях.

Наразі в умовах агресії рф проти України міжнародна підтримка для нас набуває особливо важливого значення. Значних зусиль для цього докладають і українські дипломати – доносять у світі правду про те, що насправді чинить росія в Україні. І роблять це дуже активно.

День енергетика України

22 грудня відзначають День енергетика України. У це свято ми вітаємо працівників електростанцій, інженерів, ремонтників, допоміжний персонал.

Під час повномасштабної війни праця енергетиків особливо важлива, адже ворог регулярно обстрілює енергетичну інфраструктуру. Українські енергетики щодня здійснюють подвиг, подаючи електрику в будинки під регулярними обстрілами.

Свято встановлено указом Верховної Ради СРСР 1966 року. Примітно, що на цю дату випадає найкоротший світловий день у році.

День зимового сонцестояння

День зимового сонцестояння, найчастіше, асоціювався з відродженням, оскільки ознаменовував собою початок тривалості світлового дня і скорочення темного часу доби. Не випадково в культурах різних народів напередодні дня зимового сонцестояння, а також безпосередньо в цей день відбувалися дії обрядового сакрального характеру, влаштовувалися свята, що не обходилися без багать і вогню.

Багато археологічних пам'яток давнини були орієнтовані щодо положення Сонця в дні сонцестояння. Серед таких пам'яток називають і всесвітньо відомий Стоунхендж у Великій Британії, Ньюгрейндж в Ірландії тощо.

По суті, зимове сонцестояння - це астрономічне явище, яке характеризується тим, що Сонце перебуває в найнижчій (найпівденнішій) (для Північної півкулі) точці своєї екліптики, і тривалість світлового дня є найменшою в році, тоді як тривалість темної пори доби досягає свого найвищого показника. У Південній півкулі ця подія іменується літнім сонцестоянням. Сонце кілька днів тримає висоту, залишаючись на цьому рівні.

Дата зимового сонцестояння, встановлена Юлієм Цезарем на 25 грудня, у зв'язку з розбіжністю між тропічним і календарним роком неухильно зсувалася. Григоріанський календар виправив це становище, хоча вважається, що дата, все ж, буде зміщуватися на 1 день за 3000 років.

Вважається, що справжня астрономічна зима починається саме в день зимового сонцестояння.

Ще цього дня:

1917 - Голова уряду УНР Володимир Винниченко підписав розпорядження про створення Генерального секретаріату з міжнародних справ. Його очолив Олександр Шульгін;

1917 - Мала Рада Української Народної Республіки ухвалила закони про Головну скарбницю і Державний банк України.

1917 - У Харкові стався заколот проти Української Народної Республіки, проголошено про встановлення більшовицької влади та скликано III екстрений з'їзд рад маріонеткової Донецько-Криворізької Республіки;

1917 - Конгрес США запровадив у країні "сухий закон";

1918 - У Києві командир Осадного корпусу січових стрільців Євген Коновалець видав наказ про заборону антидержавної агітації;

1938 - Біля берегів Південної Африки спіймали першу латимерію (найдавнішу із сучасних риб).

1941 - Британський прем'єр-міністр Вінстон Черчилль прибув до Вашингтона для переговорів із президентом США Франкліном Рузвельтом щодо об'єднання англо-американських зусиль і вироблення спільної стратегії у війні проти Німеччини та Японії. Наслідком переговорів стало створення "Об'єднаних Націй";

1947 - Установчі збори Італії ухвалили першу республіканську конституцію;

1971 - Генеральна Асамблея ООН ухвалила рішення Ради Безпеки про призначення австрійського дипломата Курта Вальдгайма на посаду Генерального секретаря ООН, на якій він пробув два терміни до 1982 року;

1972 - У Білій Церкві на комбінаті шин і гумотехнічних виробів випущено першу продукцію;

1988 - Південно-Африканська Республіка підписала з ООН угоду, згідно з якою отримала незалежність остання в Африці колонія - Намібія;

1989 - У Соціалістичній Республіці Румунія перемогла народна революція, спрямована проти режиму Ніколає Чаушеску, до влади прийшов Фронт національного порятунку;

1989 - За угодою між керівниками Західної та Східної Німеччини вперше після зведення "берлінської стіни" Бранденбурзькі ворота були відкриті для вільного проходу через них громадян обох держав;

1993 - Парламент Південно-Африканської Республіки ухвалив тимчасову конституцію, що поклала край політиці апартеїду;

1999 - На посаді прем'єр-міністра України затверджено колишнього голову Національного банку Віктора Ющенка.

Церковне свято

Цей день отримав свою назву на честь святої Анастасії, яку також іменували Анастасією Узорішительницею. Вона жила в Римі в 3 столітті за часів гонінь на християн. Своє прізвисько Анастасія отримала за те, що всіма силами намагалася полегшити життя арештантам, які потрапили в ув'язнення через свою віру.

Іменини: Дмитро, Теодор, Федір, Анастасія.