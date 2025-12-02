2 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

2 грудня 2025 року в Україні та світі відзначають Міжнародний день боротьби за скасування рабства, Всесвітній день запобігання забрудненню довкілля, День безпечної бритви, День гри в баскетбол, День спеціальної освіти, Всесвітній день трюків.

2 грудня Національне свято Об'єднаних Арабських Еміратів. Національний День (1971).

Православна церква вшановує пам'ять пророка Авакума.

День 1378 Російська агресія - Day 1378 Russian aggression

Всесвітній день запобігання забрудненню довкілля

Всесвітній день запобігання забрудненню довкілля або Всесвітній день боротьби із забрудненням відзначається у всьому світі щорічно 2 грудня.

День спрямований на підвищення обізнаності про проблему забруднення навколишнього середовища та про те, що ми можемо зробити, щоб цьому запобігти. Сьогоднішні невеликі зміни у повсякденному житті – здорове та чисте довкілля у майбутньому.

День безпечної бритви

День безпечної бритви, присвячений винайденню та розвитку безпечної бритви – революційного інструменту для догляду за собою, який змінив спосіб гоління чоловіків. Цей день – не лише день вшанування інструменту для гоління, але й день оцінки технологічного прогресу і культурних зрушень, які він представляє у світі догляду за собою.

День гри в баскетбол

День гри в баскетбол відзначається 2 грудня. Сьогоднішня подія присвячена баскетболу – одній з улюблених спортивних розваг світу. День, який можна весело провести разом з родиною та друзями, грати в баскетбол, або переглядати улюблений матч по телевізору.

Цього дня відзначають не лише сам вид спорту, а й вшановують його творця Джеймса Нейсміта.

День спеціальної освіти

День спеціальної освіти, який відзначається 2 грудня спрямований на підвищення обізнаності та розуміння проблем, з якими стикаються учні з особливими потребами.

Міжнародний день боротьби за скасування рабства

Міжнародний день боротьби за скасування рабства було оголошено Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй днем, який слід відзначати 2 грудня.

Першою в світі міжнародною угодою, яка засудила рабство, була Декларація, прийнята у 1815 році на Віденському конгресі. Метою документу було припинення торгівлі людьми в регіоні Атлантики, звільнення рабів в колоніях, що належали країнам Європи та в США.

Попередниця ООН — Ліга Націй — приділяла багато уваги явищу рабства, а після Першої світової війни ця проблема була серед найактуальніших. Прийнята організацією Конвенція про рабство хоч і поставила це явище поза законом, але не передбачала ні механізму дії, ні міжнародного органу, який міг би розглядати порушення. До кінця 30-х років XX століття було також прийнято ряд міжнародних документів стосовно заборони торгівлі жінками для проституції. Цей злочин у Конвенції про рабство раніше не був прописаний.

З часу свого утворення Організація Об’єднаних Націй продовжила роботу зі скасування рабства. В січні 1947 року Комісія з прав людини, яку очолювала Елеонора Рузвельт, розпочала працювати над історичним документом. Через численні розбіжності в поглядах між делегатами точилися нескінченні суперечки. Після двох років засідань, внесення кількасот поправок та більш ніж тисячі голосувань, Комісія виробила документ, в якому перелічено всі права, що мають чоловіки та жінки на нашій планеті. Загальну декларацію з прав людини, 4 стаття якої проголошує заборону рабства в усіх його видах, було ухвалено 10 грудня 1948 року.

2 грудня 1949 року на сесії Генасамблеї ООН було прийнято Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми та з експлуатацією проституції третіми особами. Відтоді 2 грудня щорічно в усьому світі прийнято відзначати як Міжнародний день боротьби за скасування рабства.

Всесвітній день трюків

Щорічно у перший вівторок грудня відзначається Всесвітній день трюків (World Trick Shot Day). Ті, хто їх створює та втілює у реальність, кидають виклик законам фізики та гравітації. Вони також доводять усім іншим, що людина має тільки ті обмеження, які сама на себе накладає.

Народилися в цей день:

140 років від дня народження Джорджа Річардса Майнота (1885-1950), американського патофізіолога, гематолога, лауреата Нобелівської премії у галузі фізіології та медицини (1934);

90 років від дня народження Ніни Василівни Антонової (1935), української актриси;

80 років від дня народження Анатолія Івановича Баженова (1945), українського скрипаля, педагога.

Ще цього дня:

1908 - Пуї став Імператором Китаю у віці двох років;

1927 - Компанія Ford презентувала автомобіль Ford Model A;

1942 - Група вчених з університету Чикаго на чолі з Енріко Фермі продемонструвала керовану ядерну реакцію на першому ядерному реакторі;

1949 - Генеральна Асамблея ООН ухвалила Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції іншими особами (резолюція 317 (IV)). Цей день щороку відзначається як Міжнародний день боротьби за скасування рабства.

1956 - Висадкою з яхти "Гранма" 82-х революціонерів на чолі з Фіделем Кастро на Кубі розпочалося повстання проти проамериканського режиму Батисти, яке завершилося перемогою після двох років важких боїв;

1960 - На металургійному заводі ім. Леніна в Кривому Розі задули доменну піч "Криворізька-Комсомольська" — тоді найбільшу у світі;

1969 - Між Сієтлом і Нью-Йорком відбувся перший демонстраційний політ реактивного літака Boeing 747, на борту якого перебувала 191 людина;

1975 - Проголошено Лаоську Народно-Демократичну Республіку;

1982 - Хірурги з університету Юти вперше імплантували постійне штучне серце пенсіонерові Барні Кларку, з яким той прожив 112 днів;

1991 - Незалежність України визнали першими Канада і Польща;

1991 - Полк зв'язку 13-ї армії (командир — В. Мартиросян) підняв над своїм розташуванням синьо-жовтий прапор;

2010 - Перша версія Viber була запущена на iPhone 2 грудня 2010 року. Спочатку застосунок був розроблений виключно для платформи iOS, а версія для Android вийшла пізніше, у 2011–2012 роках.

Церковне свято:

Пророка Авакума

2 грудня Церква вшановує пам’ять святого пророка Авакума, одного з дванадцяти малих пророків Старого Завіту. Його життя, пророча місія та духовний спадок залишаються джерелом натхнення для вірян у всьому світі.

Пророк Авакум жив у VII столітті до н.е. у Юдейському царстві - непростий час, коли народ перебував у кризі через загрозу завоювання Вавилоном. У своїх пророцтвах Авакум глибоко розмірковував над проблемою існування зла у світі, ставив перед Богом важливі питання, які й досі залишаються актуальними.

Він є автором пророчої книги, що складається з трьох розділів і входить до канону Біблії. У книзі висвітлюються його діалоги з Господом, де пророк запитує, чому праведники страждають, а зло процвітає. Бог відповідає Авакуму, розкриваючи свою справедливість і плани на майбутнє.

Головна ідея книги Авакума виражена у словах: "Праведник вірою житиме". Ця істина стала основою для християнського розуміння спасіння через віру. Пророк наголошує, що навіть у найважчі моменти людина має довіряти Божому промислу, покладатися на Його мудрість.

Слова пророка Авакума допомагають знайти надію в часи невизначеності та скорботи. Він є прикладом того, як через щиру молитву та довіру до Бога можна подолати будь-які сумніви.

Церква нагадує, що пам’ять святого пророка Авакума — це нагода переосмислити своє ставлення до віри, усвідомити цінність смирення і глибше зрозуміти Божий задум у нашому житті.

Іменини:

Андрій, Борис, Володимир, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Матвій, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Степан, Федір, Антоніна, Віра, Маргарита, Марія, Тамара;

З прикмет цього дня:

Галасують ворони – до заметілі; на вікнах морозні візерунки – навесні буде багато зелені; ясне небо обіцяє морози, а тьмяне – відлигу; якщо сніг і сильний вітер – зима буде холодною. Також прикмети зазначають, що якщо кішка спить увесь день, то погода буде прохолодною, а якщо кури рано сидять у сараї – на сильний мороз.