2 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день
2 грудня 2025 року в Україні та світі відзначають Міжнародний день боротьби за скасування рабства, Всесвітній день запобігання забрудненню довкілля, День безпечної бритви, День гри в баскетбол, День спеціальної освіти, Всесвітній день трюків.
2 грудня Національне свято Об'єднаних Арабських Еміратів. Національний День (1971).
Православна церква вшановує пам'ять пророка Авакума.
День 1378 Російська агресія - Day 1378 Russian aggression
Всесвітній день запобігання забрудненню довкілля або Всесвітній день боротьби із забрудненням відзначається у всьому світі щорічно 2 грудня.
День спрямований на підвищення обізнаності про проблему забруднення навколишнього середовища та про те, що ми можемо зробити, щоб цьому запобігти. Сьогоднішні невеликі зміни у повсякденному житті – здорове та чисте довкілля у майбутньому.
День безпечної бритви, присвячений винайденню та розвитку безпечної бритви – революційного інструменту для догляду за собою, який змінив спосіб гоління чоловіків. Цей день – не лише день вшанування інструменту для гоління, але й день оцінки технологічного прогресу і культурних зрушень, які він представляє у світі догляду за собою.
День гри в баскетбол відзначається 2 грудня. Сьогоднішня подія присвячена баскетболу – одній з улюблених спортивних розваг світу. День, який можна весело провести разом з родиною та друзями, грати в баскетбол, або переглядати улюблений матч по телевізору.
Цього дня відзначають не лише сам вид спорту, а й вшановують його творця Джеймса Нейсміта.
День спеціальної освіти, який відзначається 2 грудня спрямований на підвищення обізнаності та розуміння проблем, з якими стикаються учні з особливими потребами.
Міжнародний день боротьби за скасування рабства було оголошено Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй днем, який слід відзначати 2 грудня.
Першою в світі міжнародною угодою, яка засудила рабство, була Декларація, прийнята у 1815 році на Віденському конгресі. Метою документу було припинення торгівлі людьми в регіоні Атлантики, звільнення рабів в колоніях, що належали країнам Європи та в США.
Попередниця ООН — Ліга Націй — приділяла багато уваги явищу рабства, а після Першої світової війни ця проблема була серед найактуальніших. Прийнята організацією Конвенція про рабство хоч і поставила це явище поза законом, але не передбачала ні механізму дії, ні міжнародного органу, який міг би розглядати порушення. До кінця 30-х років XX століття було також прийнято ряд міжнародних документів стосовно заборони торгівлі жінками для проституції. Цей злочин у Конвенції про рабство раніше не був прописаний.
З часу свого утворення Організація Об’єднаних Націй продовжила роботу зі скасування рабства. В січні 1947 року Комісія з прав людини, яку очолювала Елеонора Рузвельт, розпочала працювати над історичним документом. Через численні розбіжності в поглядах між делегатами точилися нескінченні суперечки. Після двох років засідань, внесення кількасот поправок та більш ніж тисячі голосувань, Комісія виробила документ, в якому перелічено всі права, що мають чоловіки та жінки на нашій планеті. Загальну декларацію з прав людини, 4 стаття якої проголошує заборону рабства в усіх його видах, було ухвалено 10 грудня 1948 року.
2 грудня 1949 року на сесії Генасамблеї ООН було прийнято Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми та з експлуатацією проституції третіми особами. Відтоді 2 грудня щорічно в усьому світі прийнято відзначати як Міжнародний день боротьби за скасування рабства.
Щорічно у перший вівторок грудня відзначається Всесвітній день трюків (World Trick Shot Day). Ті, хто їх створює та втілює у реальність, кидають виклик законам фізики та гравітації. Вони також доводять усім іншим, що людина має тільки ті обмеження, які сама на себе накладає.
Народилися в цей день:
140 років від дня народження Джорджа Річардса Майнота (1885-1950), американського патофізіолога, гематолога, лауреата Нобелівської премії у галузі фізіології та медицини (1934);
90 років від дня народження Ніни Василівни Антонової (1935), української актриси;
80 років від дня народження Анатолія Івановича Баженова (1945), українського скрипаля, педагога.
Ще цього дня:
1908 - Пуї став Імператором Китаю у віці двох років;
1927 - Компанія Ford презентувала автомобіль Ford Model A;
1942 - Група вчених з університету Чикаго на чолі з Енріко Фермі продемонструвала керовану ядерну реакцію на першому ядерному реакторі;
1949 - Генеральна Асамблея ООН ухвалила Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції іншими особами (резолюція 317 (IV)). Цей день щороку відзначається як Міжнародний день боротьби за скасування рабства.
1956 - Висадкою з яхти "Гранма" 82-х революціонерів на чолі з Фіделем Кастро на Кубі розпочалося повстання проти проамериканського режиму Батисти, яке завершилося перемогою після двох років важких боїв;
1960 - На металургійному заводі ім. Леніна в Кривому Розі задули доменну піч "Криворізька-Комсомольська" — тоді найбільшу у світі;
1969 - Між Сієтлом і Нью-Йорком відбувся перший демонстраційний політ реактивного літака Boeing 747, на борту якого перебувала 191 людина;
1975 - Проголошено Лаоську Народно-Демократичну Республіку;
1982 - Хірурги з університету Юти вперше імплантували постійне штучне серце пенсіонерові Барні Кларку, з яким той прожив 112 днів;
1991 - Незалежність України визнали першими Канада і Польща;
1991 - Полк зв'язку 13-ї армії (командир — В. Мартиросян) підняв над своїм розташуванням синьо-жовтий прапор;
2010 - Перша версія Viber була запущена на iPhone 2 грудня 2010 року. Спочатку застосунок був розроблений виключно для платформи iOS, а версія для Android вийшла пізніше, у 2011–2012 роках.
Пророка Авакума
2 грудня Церква вшановує пам’ять святого пророка Авакума, одного з дванадцяти малих пророків Старого Завіту. Його життя, пророча місія та духовний спадок залишаються джерелом натхнення для вірян у всьому світі.
Пророк Авакум жив у VII столітті до н.е. у Юдейському царстві - непростий час, коли народ перебував у кризі через загрозу завоювання Вавилоном. У своїх пророцтвах Авакум глибоко розмірковував над проблемою існування зла у світі, ставив перед Богом важливі питання, які й досі залишаються актуальними.
Він є автором пророчої книги, що складається з трьох розділів і входить до канону Біблії. У книзі висвітлюються його діалоги з Господом, де пророк запитує, чому праведники страждають, а зло процвітає. Бог відповідає Авакуму, розкриваючи свою справедливість і плани на майбутнє.
Головна ідея книги Авакума виражена у словах: "Праведник вірою житиме". Ця істина стала основою для християнського розуміння спасіння через віру. Пророк наголошує, що навіть у найважчі моменти людина має довіряти Божому промислу, покладатися на Його мудрість.
Слова пророка Авакума допомагають знайти надію в часи невизначеності та скорботи. Він є прикладом того, як через щиру молитву та довіру до Бога можна подолати будь-які сумніви.
Церква нагадує, що пам’ять святого пророка Авакума — це нагода переосмислити своє ставлення до віри, усвідомити цінність смирення і глибше зрозуміти Божий задум у нашому житті.
Іменини:
Андрій, Борис, Володимир, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Матвій, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Степан, Федір, Антоніна, Віра, Маргарита, Марія, Тамара;
З прикмет цього дня:
Галасують ворони – до заметілі; на вікнах морозні візерунки – навесні буде багато зелені; ясне небо обіцяє морози, а тьмяне – відлигу; якщо сніг і сильний вітер – зима буде холодною. Також прикмети зазначають, що якщо кішка спить увесь день, то погода буде прохолодною, а якщо кури рано сидять у сараї – на сильний мороз.