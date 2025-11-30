30 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

30 листопада 2025 року в Україні та світі відзначають День радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ, День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї, Міжнародний день згоди, Міжнародний день "Міста за життя", Всесвітній день Біблії.

Ще сьогодні День гарбуза, Всесвітній день домашніх тварин, Міжнародний день захисту інформації.

Православна церква - День святого апостола Андрія Первозванного.

День 1376 Російська агресія - Day 1376 Russian aggression

День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї

Відзначається щорічно з 2015 р. відповідно до рішення 20-ї сесії Конференції держав – учасниць Організації заборони хімічної зброї (OPCW C-20/DEC.10).

Цей день покликаний вшанувати пам’ять жертв хімічної війни (людей, які загинули або постраждали від використання хімічної зброї) та підтримати міжнародну солідарність у боротьбі проти використання хімічної зброї.

Міжнародний день згоди

Міжнародний день згоди — це щорічна ініціатива, відзначається 30 листопада, що присвячена практиці та культурі згоди у стосунках, навчанні про кордони, комунікацію та повагу до участі всіх сторін – як в інтимному житті, так і в суспільному просторі.

День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України

Професійне свято, яке святкують щорічно 30 листопада. Вшановує військових спеціалістів, які забезпечують радіолокаційну розвідку, контроль повітряного простору та інформаційну підтримку дій Повітряних Сил України. Свято було встановлене наказом Міністра оборони України у 2000-х роках як визнання важливості радіотехнічних військ у забезпеченні національної безпеки та оборони. Вибір дати пов'язаний із днем, коли було сформовано перші радіотехнічні частини.

Міжнародний день захисту інформації

Це свято започатковане 1988 року, коли значно зросла увага до питань комп’ютерної безпеки через перші серйозні кібератаки та поширення комп’ютерних вірусів. Головна мета цього дня — підвищення обізнаності користувачів і організацій про важливість захисту інформації, впровадження заходів безпеки та відповідального ставлення до обробки даних. У сучасному світі кіберзагрози постійно еволюціонують, і цей день нагадує про необхідність бути пильними.

Всесвітній день домашніх тварин

Це неофіційне міжнародне свято, присвячене всім домашнім улюбленцям, незалежно від їхнього виду, і спрямоване на підвищення уваги до відповідального ставлення до тварин. Головна мета — нагадати про важливість піклування про домашніх тварин, зазначити роль, яку вони відіграють у житті людей, та привернути увагу до проблем безпритульних і покинутих тварин.

Міжнародний день "Міста за життя"

Присвячений боротьбі за скасування смертної кари в усьому світі та підвищенню обізнаності щодо прав людини. Свято започаткувала Спільнота Святого Егідія (італійська католицька організація) 2002 року. Дата обрана на честь події 30 листопада 1786 року, коли Велике герцогство Тоскана стало першою державою у світі, що офіційно скасувала смертну кару. Ця подія стала важливим кроком у захисті прав людини.

Народилися в цей день:

190 років від дня народження Марка Твена (Сем’юел Ленггорн Клеменс) (1835–1910), американського письменника, гумориста, сатирика, публіциста, видавця;

140 років від дня народження Григорія Єрофейовича Манька (1885−1974), українського співака, актора, режисера (Канада);

130 років від дня народження Матвія Івановича Стахіва (1895–1978), українського історика, правника, соціолога, публіциста, громадсько-політичного діяча (США);

125 років від дня народження Анатолія Марковича Воробйова (1900–1955), українського фізіолога, педагога;

110 років від дня народження Андрія Євменовича Лисенка (1915–1984), українського перекладача;

90 років від дня народження Вуді Аллена (Аллен Стюарт Конігсберг) (1935), американського кінорежисера, кіноактора, продюсера, письменника. Дату народження подано за Encyclopædia Britannica, інтернет-ресурсами; за іншими даними народився 01.12.1935 р.;

90 років від дня народження Всеволода Костянтиновича Чайкіна (1935−1996), українського актора;

90 років від дня народження Дмитра Семеновича Чередниченка (1935–2021), письменника, перекладача, редактора, мистецтвознавця, педагога;

80 років від дня народження Анатолія Васильовича Куща (1945), українського скульптора;

70 років від дня народження Олександра Миколайовича Нежигая (1955), українського композитора, диригента, педагога, музично-громадського діяча.

Ще цього дня:

1900 - Німецькі інженери отримали патент на автомобіль із приводом на передні колеса;

1936 - Пожежа знищує унікальний Кришталевий палац в Лондоні, який збудували 1851 року для проведення I Всесвітньої виставки;

1968 - У Києві відкривають Республіканський будинок композиторів;

1973 - XXVIII сесія Генеральної Асамблеї ООН ухвалює міжнародну конвенцію про припинення злочинів апартеїду та покарання за нього;

2002 - Засновують Київську незалежну медіапрофспілку;

2013 - Відбувається незаконний силовий розгін "Беркутом" Євромайдану з метою очищення площі від учасників стихійного протесту.

Церковне свято:

День святого апостола Андрія Первозванного

Сьогодні християни відзначають День cвятого апостола Андрія Первозванного – свято в пам'ять про першого учня Сина Божого, який приніс християнську віру на землі Русі і передбачив виникнення великого граду на Київських горах.

Андрій Первозванний один з дванадцяти апостолів Ісуса Христа, відомий як перший покликаний апостол, тому його називають "Первозванним". Народився в місті Віфсаїда в Галілеї, брат апостола Петра.

Андрій був рибалкою, і за переказами, спочатку став учнем Івана Хрестителя, а потім - Ісуса Христа. Він був одним з перших, кого Ісус покликав іти за Ним. Після воскресіння Христа Андрій активно проповідував Євангеліє в різних країнах. Він подорожував Малою Азією, Грецією, Скіфією (сучасна Україна і Росія) та іншими регіонами, поширював вчення Христа. За переказами, святий Андрій прийняв мученицьку смерть у місті Патри, що в Греції. Він був розіп'ятий на хресті, який мав форму букви "X", що тепер відомо як Андріївський хрест. Його життя і діяльність залишили глибокий слід у християнській традиції, і його шанують як одного з найважливіших апостолів.

День пам'яті про одного з дванадцяти великих учнів Ісуса Христа був встановлений церквою ще в Середньовіччі. Дата свята не змінюється, і щорічно його відзначають 30 листопада.

Іменини:

Андрій, Іван.

З прикмет цього дня:

Ясна та морозна погода віщує добрий урожай, похмура – холодну зиму з невеликою кількістю сонячних днів. Сніг, що випав цього дня, може пролежати до квітня, а якщо снігу немає – зима буде м'якою та малосніжною. Тиха вода на річці обіцяє м'яку зиму, а бурхлива – морозну.

У народних традиціях День Андрія здавна вважався найкращим часом для ворожінь на любов і долю. За прикметами цього свята передбачали зимову погоду.