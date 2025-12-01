1 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

1 грудня 2025 року в Україні та світі відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День працівників прокуратури, День в'язнів за мир, Національний день підтримки жінок, День різдвяних вогнів, День без мистецтва, День Антарктиди.

Православна церква вшановує пам'ять святого пророка Наума.

1991 р. на всенародному референдумі підтверджено Акт проголошення незалежності України (Постанова Верховної Ради України № 1427-XII від 24 серпня 1991 р.)

Національне свято Румунії. День Об'єднання (1918).

День 1377 Російська агресія - Day 1377 Russian aggression

Всесвітній день боротьби зі СНІДом

Відзначається щорічно аз ініціативи ВООЗ відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/43/15.

СНІД - пізня стадія інфекції, спричиненої вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ). Під дією цього вірусу імунна система стає настільки слабкою, що не може боротися з певними видами інфекцій і пухлин. У більшості людей, інфікованих ВІЛ, за умови вчасно розпочатого адекватного лікування СНІД не розвивається.

ВІЛ і СНІД уже понад сорок років продовжують уражати мільйони людей у всьому світі. Зараз на планеті близько 38 мільйонів ВІЛ-інфікованих людей. Щорічно Всесвітній день боротьби зі СНІДом -1 грудня - підвищує обізнаність людей і нагадує про те, що ця епідемія не закінчилася.

День працівників прокуратури

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 02.11.2000 р. № 1190/2000.

День в'язнів за мир

День в'язнів за мир - важливий день, присвячений визнанню і підтримці тих, хто був ув'язнений за свої дії на користь миру. Цей день, заснований і підтримуваний Міжнародним союзом борців проти війни, відзначається вже понад 60 років. Він спрямований на привернення уваги до долі тих, хто відмовляється від військової служби з міркувань совісті та борців за мир, яких було ув'язнено за відмову брати участь у військовій службі або за ненасильницькі дії, спрямовані проти військових приготувань.

Національний день підтримки жінок

Національний день підтримки жінок відзначається 1 грудня. Цього дня представники прекрасної статі США вшановують силу жінки. Цей день заснований для того, щоб нагадати жінкам, що вони не самотні і що їх підтримують інші жінки в усьому світі.

День різдвяних вогнів

Подія знаменує початок святкового сезону. Цей день присвячений традиції прикрашати будинки, вулиці та міста сліпучими різдвяними вогнями - практиці, що розвивалася впродовж багатьох років і стала символом святкового настрою та духу суспільства.

День без мистецтва

1 грудня в День без мистецтва світ згадує художників, які померли від СНІДу.

Започаткований у 1989 році нью-йоркською групою "Візуальний СНІД" як національний день дій та жалоби у відповідь на кризу, спричинену СНІДом. У першому заході взяли участь понад 800 американських мистецьких та СНІД-груп, які проводили різноманітні заходи — від закриття музеїв до організації спеціальних виставок на тему СНІДу.

День Антарктиди

День Антарктиди відзначають 1 грудня. Перший день зими 1959 року ознаменувався підписанням у Вашингтоні дванадцятьма країнами Договору про Антарктиду, який запобігає мілітаризації та забезпечує суверенітет континенту.

Народилися в цей день:

140 років від дня народження Михайла Костянтиновича Висоцького (1885-1950), українського актора;

130 років від дня народження Миколи Григоровича Бутовича (1895-1961), українського живописця, графіка, майстра декоративної графіки, ілюстрації, карикатури, письменника-мемуариста (США);

125 років від дня народження Джорджа Кістяковського (справж. - Георгій (Юрій) Богданович Кістяківський) (1900-1982), американського вченого, фізико-хіміка українського походження, одного з творців першої атомної бомби;

100 років від дня народження Анатолія Михайловича Кривохижі (Кривохижа) (1925), українського хореографа, педагога, культурного діяча, засновника заслуженого ансамблю танцю України "Ятрань" та академічного театру народної музики, пісні й танцю "Зоряни";

100 років від дня народження Мартіна Родбелла (1925-1998), американського біохіміка, молекулярного ендокринолога, лауреата Нобелівської премії у галузі фізіології та медицини (1994);

95 років від дня народження Романа Миколайовича Федоріва (1930-2001), українського письменника, прозаїка, публіциста, журналіста, громадського діяча, головного редактора часопису "Дзвін".

Ще цього дня:

1918 - Проголошено створення Королівства Сербів, Хорватів і Словенців;

1918 - Приєднанням Трансильванії до Румунського королівства завершився процес утворення єдиної румунської національної держави;

1921 - Відбувся перший політ дирижабля, наповненого гелієм (С-7 фірми "Гуд'їр");

1955 - Початок руху проти расової сегрегації в США. В місті Монтґомері негритянка Роза Паркс відмовилась поступитися місцем білому чоловіку в автобусі, за що була заарештована поліцією. Внаслідок масових акцій протесту Верховний Суд США через рік скасував закон про сегрегацію в міському транспорті;

1958 - Французьку колонію Убангі-Шарі проголосили Центральноафриканською Республікою;

1959 - 12 країн (Аргентина, Австралія, Бельгія, Велика Британія, Чилі, Франція, Японія, Нова Зеландія, Норвегія, Південно-Африканський Союз, СРСР і США) підписали у Вашингтоні договір про мирне наукове використання Антарктиди;

1981 - На Чорнобильській АЕС став до ладу 3-й енергоблок потужністю 1 млн кВт;

1988 - Вперше відзначено Всесвітній день боротьби зі СНІДом;

1990 - Під дном Ла-Маншу зустрілися британські та французькі будівельники, які з двох кінців прокладали перший в історії підземний тунель через цю протоку між Британією та Францією;

1991 - Понад 90 відсотків із 32-х мільйонів громадян України, що 1 грудня 1991 року взяли участь у Всеукраїнському референдумі, висловилось за незалежність своєї країни. Одночасно з референдумом проводились і вибори президента, на яких перемогу здобув Леонід Кравчук, в недалекому минулому секретар ЦК Компартії України. За нього проголосували понад 61 % виборців;

1991 - У Києві відкрито Генеральне консульство Австрійської Республіки;

1994 - Андрій Шевченко у матчі проти дніпропетровського "Дніпра" забив свій перший гол в складі київського "Динамо";

2013 - У відповідь на спробу силового розгону Євромайдану мільйонна демонстрація у Києві, сутички біля Адміністрації Президента України та початок Революції гідності.

Церковне свято:

1 грудня в церковному календарі – день пам’яті святого пророка Наума.

Він є одним з дванадцяти малих пророків Старого Завіту. Жив приблизно в VII столітті до нашої ери. Наум народився в місті Елкос в Галілеї і проповідував у північному царстві Ізраїлю.

Книга пророка Наума складається з трьох розділів і присвячена переважно пророцтву про загибель Ніневії, столиці Ассирійського царства. Ассирійці були відомі своєю жорстокістю та безбожністю, тому пророк Наум передбачив їхнє падіння як Божу кару за їхні злочини.

Книга містить багато поетичних образів та метафор, що описують Божу силу і справедливість. Вона починається з опису Божого гніву і продовжується пророцтвом про знищення Ніневії. Пророк Наум зазначає, що Бог є справедливим суддею, який карає зло і захищає свій народ.

Про інші обставини життя пророка нічого невідомо. За переказами, він помер на 45-му році життя і був похований у своїй батьківській землі.

Іменини:

Антон, Дмитро.

З прикмет цього дня:

Прикмети 1 грудня передбачають погоду на зиму та найближчі дні: яскраве зоряне небо віщує мороз, а тепла погода — теплу зиму. Також існує думка, що якщо 1 грудня випаде багато снігу, навесні будуть сильні повені, а якщо погода мінлива — такою і зима буде.