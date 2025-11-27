27 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

27 листопада 2025 року в Україні та світі відзначають День захисту черепах, День шпильок та голок.

Сьогодні виповнюється 107 років з Дня заснування Національної Академії Наук України.

У США – День подяки.

Православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Якова Персіянина; святого преподобного Палладія.

День 1373 Російська агресія - Day 1373 Russian aggression

День заснування Національної Академії Наук України

27 листопада Україна святкує День заснування Національної Академії Наук (НАНУ).

Засновником Національної Академії Наук України був гетьман Скоропадський, створення відбулося 27 листопада 1918 року під час установчих зборів. Першим президентом НАНУ став Володимир Вернадський – вчений-геолог та геохімік.

В часи Другої світової війни академія проводила успішну роботу над ядерними реакціями, технологіями автоматичного зварювання корпусів артилерійських систем, авіабомб і танків, створенням ліків і методів лікування. Завдяки Інституту електротехніки при академії Європа побачила першу універсальну лічильну електронну машину, а весь світ – перші експерименти з дистанційного управління технологічними процесами.

Наразі Національна Академія Наук України є вищою науковою організацією країни та найоб’ємнішим центром наукових робіт. На міжнародній арені НАНУ представляє нашу країну у 40 міжнародних організаціях, академія активно розвиває стосунки з Європейським Союзом. В Україні ж часто проводиться публічна демонстрація наукових розробок на виставках.

Національна Академія Наук України – одна з найстаріших на пострадянському просторі.

День захисту черепах

День захисту черепах, дослівно це День усиновлення черепах, що відзначається щорічно 27 листопада, створений для нагадування про багату спадщину та непросте існування однієї з найдавніших істот на Землі.

День шпильок та голок

День шпильок і голок, який відзначається щорічно 27 листопада, має подвійне значення. Це день пам'яті історичного пролетарського бродвейського мюзиклу, а також нагадування про поширені фізичні відчуття, відомі як "поколювання".

День подяки

День подяки - це національне світське свято з релігійним підтекстом. Офіційно Святкується в Сполучених Штатах Америки з 1789-го року та припадає на четвертий четвер листопада. Цей день американці проводять в теплому родинному колі. За обідом збирається декілька поколінь, щоб подякувати за всі дари, що вони отримали протягом року. Канада – друга країна, де відзначають це свято, проте дата святкування дещо відрізняється і припадає на другий понеділок жовтня.

Народилися в цей день:

160 років від дня народження Янеза Евангеліста Крека (1865–1917), словенського письменника, громадсько-політичного діяча, популяризатора української народної творчості. Дату народження подано за ЕСУ, даними Українського національного біографічного архіву; за іншими даними народився 17.11.1865 р.;

90 років від дня народження Алли Леонідівни Бурлюк (1935−1998), української актриси;

65 років від дня народження Людмили Петрівни Іванцової (1960), української письменниці, журналістки, перекладачки, педагогині.

Ще цього дня:

1893 - У Львові відбувається прем’єра п’єси Івана Франка "Украдене щастя";

1895 - Альфред Нобель підписує заповіт, в якому віддає все своє майно фонду Нобелівської премії;

1918 - Відбулося перше установче Спільне засідання Української Академії Наук;

1992 - У Відні пожежа охопила палац Гофбург. Від вогню постраждали два гобелени XVIII століття, Великий та Малий зали, де в 1814-15 роках проходили засідання Віденського конгресу, але пожежникам вдалося врятувати палац;

2004 - Верховна Рада України на позачерговому засіданні визнала результати повторного голосування на виборах Президента 21.11.2004 такими, що не відображають повною мірою волевиявлення народу і є недійсними. За прийняття такого рішення проголосувало 323 депутати.

Церковне свято:

Святий великомученик Яків Персіянин — християнський святий, пам'ять якого вшановується 27 листопада. Він був знатного роду, але зрікся своєї віри під тиском язичницького царя, за що пізніше щиро покаявся. Через це його катували та стратили, а святий Яків у муках викупив свій гріх і загинув, прославляючи Бога.

Святий преподобний Палладій, Палладій Єленопольський, який вшановується церквою 27 листопада, був єпископом, відомий своїм твором "Лавсаїк" — збірником житій єгипетських подвижників, а також брав участь у боротьбі з аріанством та захищав святого Іоанна Златоуста.

Іменини:

Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Іван, Микола, Олексій, Роман, Сергій.

З прикмет цього дня:

Іній вранці віщує добрий урожай вівса, дим, що стелиться донизу – потепління, а якщо ліс шумить – чекайте відлиги. Також існує повір'я, що якщо в цей день сонце світить яскраво, то наступний рік буде неврожайним.

27 листопада не можна сваритися, лихословити та сперечатися, оскільки це може зіпсувати стосунки. Також забороняється займатися рукоділлям (шити, в'язати), рибалити, використовувати гострі предмети та впускати в дім незнайомих людей.