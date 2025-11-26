26 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

26 листопада 2025 року в Україні та світі відзначають Міжнародний день чоботаря, День боротьби з ожирінням, Всесвітній день сталого транспорту, Всесвітній день оливкового дерева, Всесвітній день Льюїса.

Православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Алипія, стовпника.

День 1372 Російська агресія - Day 1372 Russian aggression

Всесвітній день інформації

Проводиться щорічно з 1994 року за ініціативи Міжнародної академії інформатизації (МАІ), що має генеральний консультативний статус в Економічній і Соціальній радах ООН.

Цього дня 1992 року відбувся перший Міжнародний форум інформатизації, а саме свято було офіційно зареєстровано органами ЮНЕСКО 1994 року.

Інформація завжди відігравала в житті людства дуже важливу роль. А з середини 20 століття внаслідок соціального прогресу і бурхливого розвитку науки і техніки роль інформації незмірно зросла. Її обсяг у світі збільшується постійно. За деякими оцінками, за останні 30 років людством створено стільки ж інформації, скільки за три попередні тисячоліття.

Міжнародний день чоботяра

26 листопада відзначається Міжнародний день чоботяра - професійне свято майстрів і ремісників, які займаються дизайном, виготовленням і шиттям взуття, а також працівників, зайнятих у даному виробництві, і фахівців з ремонту взуття.

Виготовлення взуття та його лагодження - дуже давнє ремесло, і спочатку робота чоботяра була виключно ручною працею, до того ж вельми нелегкою. Адже чоботярам, або черевичникам, доводилося шити всі види взуття вручну - від капців до чобіт.

Сьогодні виготовлення майстрами взуття вручну поступово зникає, поступаючись місцем великим компаніям. Таку розкіш, як кустарне виробництво, можуть дозволити собі лише деякі відомі бренди з історією в не одну сотню років.

Всесвітній день оливкового дерева

Всесвітній день оливкового дерева відзначається щороку 26 листопада, це нова подія, яка порівняно недавно з'явилася в календарі міжнародних святкувань.

Схвалений ЮНЕСКО, цей день присвячений вшануванню оливкового дерева - символу мудрості, миру і процвітання, що має глибоке коріння в багатьох культурах і цивілізаціях Середземномор'я та за його межами.

Всесвітній день сталого транспорту

Щороку 26 листопада світ звертає увагу на транспорт, який не просто переміщує людей і вантажі, а робить це з повагою до планети. Цей день, відомий як Всесвітній день сталого транспорту, стає маяком для тих, хто мріє про міста без заторів, чисте повітря і ефективні шляхи сполучення.

Всесвітній день Льюїса

Серед попелу найстрашніших в історії Австралії лісових пожеж, коли вигоряли гектари лісів, зникали тисячі тварин і навіть люди, одне зображення облетіло весь світ: обпечений коала на ім’я Льюїс, якого рятувала жінка, використовуючи свою сорочку як ковдру. Це всесвітньо відома історія — це був символ надії, болю і людяності. Саме в пам’ять про цього коалу ініціатори зоозахисного руху започаткували World Lewis Day — Всесвітній день Льюїса, який щорічно відзначають 26 листопада.

Народилися в цей день:

150 років від дня народження Миколи Галянта (Ґалянта) (1875–1945), українського церковного діяча УГКЦ, священника;

120 років від дня народження Ніла Антоновича Хасевича (1905–1952), українського художника, графіка, гравера, ілюстратора підпільних видань УПА та ОУН, журналіста, редактора, мистецтвознавця, громадсько-політичного діяча. Дату народження подано згідно з Постановою Верховної Ради України "Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2024–2025 роках", за даними Українського інституту національної пам’яті; за іншими даними народився 25.11.1905 р.;

100 років від дня народження Опанаса Івановича Заливахи (1925−2007), українського живописця, графіка, скульптора, кераміста, громадсько-культурного діяча, відомого шістдесятника;

60 років від дня народження Сергія Мироновича Квіта (1965), українського літературознавця, критика, публіциста, журналіста, педагога, освітнього та громадського діяча.

Ще цього дня:

1901 - У Львові студенти виступили з вимогою створення українського університету;

1917 - У Києві на засіданні Генерального секретаріату затверджено статут "вільного козацтва", ухвалено створити комісію з охорони краю при Генеральному секретаріаті внутрішніх справ і демобілізаційний комітет;

1939 - СРСР порушив пакт про ненапад із Фінляндією, що призвело до початку т. зв. Зимової війни;

1966 - У Бретані (Франція) президент Шарль де Голль урочисто відкрив першу у світі приливну електростанцію;

1968 - Сесія Генеральної Асамблеї ООН схвалила Конвенцію про незастосування терміну давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства;

1977 - У Львові відкрито пам'ятник першодрукареві Івану Федорову;

2004 - Збори господарського активу Донецької області ухвалили резолюцію про пропозицію трудовим колективам провести збори і мітинги з метою обговорення питання оголошення референдуму про автономію Донецької області;

2004 - Вчена рада Львівського Національного університету ім. Івана Франка позбавила на той час чинного Президента України Л. Д. Кучму звання почесного доктора через ігнорування прав і свобод українського народу та сприяння у фальшуванні виборів Президента України 2004 року. Університет обґрунтував своє рішення "зрадою академічних цінностей".

2018 - В Україні запровадили воєнний стан на 30 днів після інциденту в Керченській протоці: першого випадку військової агресії Росії проти України, який вона вчинила відкрито, під своїм державним прапором, від початку війни 2014 року.

Церковне свято:

Святого преподобного Аліпія, стовпника

Преподобний Аліпій Стовпник народився в 522 році в м. Адріанопіль в Пафлогонії. Його мати, благочестива християнка, рано овдовіла й, знаючи про Божественне покликання сина, доручила його виховання Феодору, єпископу Адріанопольскому. Під час народження сина мати бачила чудесне видіння, вся кімната була наповнена Божественним сяйвом – це було ознакою майбутнього праведного життя Аліпія. За богоугодне життя єпископ висвятив св. Аліпія в сан диякона.

Одного разу преподобному, який супроводжував свого владику до Константинополя, з’явилася в сонному видінні св. мучениця Євфимія і сказала, щоб він повернувся на батьківщину і на місці занедбаного язичницького цвинтаря заснував церкву на честь її святого імені. Преподобний виконав Божественну вказівку й поклав початок подвижницькому життю.

Поруч із храмом, під відкритим небом, на верху язичницького гробу святий спорудив собі стовп, на якому звершував подвиг 53 роки в безперестанних молитвах до Бога, навчаючи й наставляючи багатьох, хто приходив до нього. Біси, що жили на язичницькому цвинтарі, спокушали подвижника, але переможені молитвою й стійкістю святого, назавжди полишили це місце. За свої подвиги обранець Божий удостоївся благодатного дару пророцтва, вигнання бісів та зцілення недугів.

Лиш за 14 років до смерті святий не зміг більше стояти і через хворобу ніг лежав на боці, безмовно переносив тяжкі страждання й смиренно дякував Господу. Поступово біля стовпа виникло два монастирі: чоловічий і жіночий, в яких преподобний ввів строгі чернечі статути й керував ними до своєї кончини. Спочив преподобний Аліпій в 640 р., у віці 118 років.

Іменини:

Василь, Георгій, Данило, Іван, Ілля, Михайло, Назар, Микола, Петро, Яків.

З прикмет цього дня:



Поривчастий вітер стихає до вечора: скоро потепліє. Північний вітер: віщує сильні морози. Яскраво мерехтливі зірки: до снігопадів та холодів. Каркають ворони: чекай на відлигу. Зайці тікають з лісу: наближається похолодання. Шум лісу чути: погода зіпсується. Густий ранковий туман: віщує потепління.