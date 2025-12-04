4 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

4 грудня 2025 року в Україні та світі відзначають Міжнародний день банків, День ракетних військ і артилерії, Міжнародний день гепарда.

Православна церква вшановує пам'ять великомучениці Варвари.

День 1380 Російська агресія - Day 1380 Russian aggression

День ракетних військ і артилерії

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 02.11.2024 р. № 748/2024

60-70% основної вогневої сили складаюсь саме ракетні та артилерійські війська. Вони вже щодня доводять ефективність в дії під час повномасштабної війни з РФ, й робили це під час російської агресії на сході країни.

День ракетних військ і артилерії України відзначався 3 листопада за Указом Президента від 31-го жовтня 1997 року. З 2024 року День ракетних військ і артилерії України перенесено на 4 грудня (указ Президента України від 2 листопада 2024 року).

Міжнародний день банків

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 74 / 245.

Таким чином відзначається суттєвий внесок світових банків у покращення рівня доходів і умов життя різних національних спільнот.

Важливим фактором є участь фінансових установ у довгостроковій Програмі стійкого розвитку. Її ключові засади – подолання бідності, соціальної та майнової нерівності, боротьба з глобальними проблемами екології. Банківські структури відіграють важливу роль в програмі стійкого розвитку, адже вони інвестують фінансові кошти в реалізацію довгострокових проєктів світового масштабу, попри нестабільність і мінливість світової фінансової системи.

Міжнародний день гепарда

Міжнародний день гепарда відзначається щорічно 4 грудня. Задля привернення уваги широкого загалу і світового суспільства до проблеми можливого зникнення виду Фонд збереження гепардів запровадив святкування цього дня.

Народилися в цей день:

230 років від дня народження Томаса Карлейля (Карлайла) (1795-1881), шотландського письменника, історика, філософа, соціолога;

190 років від дня народження Семюеля Батлера (1835-1902), англійського письменника, перекладача;

150 років від дня народження Райнера Марії Рільке (повне - Рене Карл Вільгельм Йоган Йозеф Марія Рільке) (1875-1926), австрійського поета, письменника;

100 років від дня народження Альберта Бандури (1925-2021), канадського психолога українського походження;

95 років від дня народження Миколи Георгійовича (Юрійовича) Коца (1930-2017), українського дисидента, правозахисника, учасника національно-визвольного руху, засновника та голови Української Гельсінської Спілки на Волині, співзасновника Всеукраїнського Товариства політичних в'язнів і репресованих;

80 років від дня народження Роберти Лінн Бондар (1945), першої канадської жінки-астронавтки, яка побувала в космосі, лікарки-неврологині, дослідниці українського походження.

Ще цього дня:

1938 - У Хусті відбувся І з'їзд "Карпатської Січі", воєнізованої організації, створеної на Закарпатті членами ОУН;

1939 - Створені Львівська, Дрогобицька, Станіславська, Тернопільська, Волинська та Рівненська області;

1941 - У Семипалатинську (Казахстан) розпочав творчу діяльність евакуйований із Києва український академічний драматичний театр імені І.Франка;

1963 - У Чернігові запустили першу чергу камвольно-суконного комбінату;

1979 - Відкрита станція Київського метрополітену "Піонерська" (сучасна "Лісова");

1987 - Поновив роботу 3-й енергоблок Чорнобильської АЕС;

1991 - Незалежність України визнали Литва і Латвія;

1992 - IV Всеукраїнський з'їзд Народного Руху України перетворив НРУ на політичну партію, а її головою обрав В'ячеслава Чорновола;

2007 - Головою Верховної Ради України обрали представника НУ-НС Арсенія Яценюка;

Церковне свято:

День пам'яті великомучениці Варвари

Свята великомучениця Варвара – одна з найшановніших і найулюбленіших святих у християнській традиції. Постать Варвари пов’язують із заступництвом і захистом у найскладніші часи, особливо під час лихоліть – воєн та природних катаклізмів.

Хоча Варвара була дочкою заможного язичника, але вона таємно прийняла християнство, попри суворі заборони батька. За свій вчинок вступу в нову віру вона зазнала жорстоких випробувань і мученицької смерті. Однак великомучениця Варвара залишила світлу спадщину віри та мужності.

У VІ столітті мощі святої великомучениці були перенесені до Константинополя. У ХІІ ст. дочка візантійського імператора Олексія Комніна, княжна Варвара, одружуючись з київським князем Михаїлом Ізяславовичем перевезла їх до Києва. Мощі великомучениці перебували у Свято-Михайлівському монастирі, а потім у ХХ ст. їх перенесли до Володимирського собору, де вони перебувають і тепер.

З давніх часів до святої Варвари зверталися із молитвами про захист і підтримку. Особливо її заступництва шукають ті, хто прагне завершити свій життєвий шлях із покаянням, благодаттю та Божим благословенням. У храмах по всій Україні щороку 4 грудня відбуваються богослужіння, присвячені святій, де звучать молитви за мир і перемогу, за добробут народу та духовну силу.

Під час сучасних випробувань, коли Україна у війні з підступним ворогом захищає свою незалежність, молитовна підтримка святої Варвари є особливо актуальною. Її образ надихає на мужність і дає надію навіть у найтяжчі моменти.

Іменини:

Василь, Геннадій, Дмитро, Іван, Микола, Олександр, Олексій, Анастасія, Варвара, Катерина, Кіра, Юлія.

З прикмет цього дня:

Ясне зоряне небо вночі обіцяє сильні морози, а хмарна погода — снігопади. Якщо дим із труби йде вгору, чекайте на мороз, а якщо стелиться — на потепління. Наявність інею на деревах обіцяє багатий урожай фруктів наступного року, а багато снігу в цей день — хороший урожай влітку.