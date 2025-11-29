29 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

29 листопада 2025 року відзначають Міжнародний день жінок-правозахисниць, День електронних привітань, Всесвітній день мурахоїдів, Міжнародний день ягуара.

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Парамона і Філумена

День 1375 Російська агресія - Day 1375 Russian aggression

Міжнародний день жінок-правозахисниць

Свято вшановує жінок, які активно захищають права людини, сприяють соціальній справедливості, гендерній рівності та миру. День покликаний підтримати їхню працю, звернути увагу на ризики, з якими вони стикаються, та підвищити обізнаність про важливість їхнього внеску. Цей день був проголошений 2004 року в межах міжнародного жіночого руху та підтриманий Організацією Об’єднаних Націй. Він підкреслює специфічні виклики, з якими стикаються жінки-правозахисниці, особливо ті, які працюють у складних умовах або протистоять дискримінації та насильству.

День електронних привітань

29 листопада світ відзначає День електронних привітань. Свято запроваджене на честь різноманітних вітальних листівок, що користувачі інтернету отримують поштою та в соціальних мережах у зв’язку з особистими, професійними та національними святами. Достеменно невідомо, коли саме запровадили Electronic Greetings Day. Вважається, що це сталося у 1990 році.

Всесвітній день мурахоїдів

Його мета — привернути увагу до цих дивовижних тварин, які є важливою частиною екосистем і потребують захисту через загрозу зникнення. Мурахоїди — це ссавці, що належать до підряду Vermilingua. Вони мешкають переважно в тропічних і субтропічних лісах Центральної та Південної Америки.

Міжнародний день ягуара

Це свято було започатковане для підвищення обізнаності про важливість збереження ягуарів і їхнього природного середовища. Ягуар є не лише символом дикої природи Америки, але й важливим компонентом екосистем, в яких він живе.

Народилися в цей день:

200 років від дня народження Жана-Мартена Шарко (1825−1893), французького психіатра, невролога, основоположника сучасної невропатології та психотерапії;

145 років від дня народження Сергія Івановича Маслова (1880–1957), українського літературознавця, книгознавця, бібліотекознавця;

125 років від дня народження Ярослава Івановича Середи (1900–1981), українського хіміка-технолога, вченого в галузі нафтопереробки;

80 років від дня народження Олександра Дмитровича Поступного (1945–2009), українського живописця.

Ще цього дня:

1929 - Американський пілот Річард Берд з трьома компаньйонами першим у світі перелітає Південний полюс літаком;

1947 - Генеральна Асамблея ООН ухвалює рішення про розділення підмандатної території Палестини і створення там незалежних єврейської й арабської держав, як наслідок з'являється Держава Ізраїль;

1959 - Церемонію вручення нагород "Ґреммі" вперше транслюють на американському телебаченні;

1963 - Президент США Ліндон Джонсон підписав розпорядження про заснування Комісії на чолі з Верховним суддею Ерлом Ворреном для розслідування замаху на президента Джона Кеннеді, вчиненого тиждень перед тим;

1990 - Рада Безпеки ООН ухвалює резолюцію, яка дозволяла застосувати проти Ірака силу у разі, якщо він не виведе свої війська з Кувейту до 15 січня 1991 року;

1994 - Верховна Рада України ратифікує Конвенцію про охорону біологічного різноманіття, підписану 11 червня 1992-го у Ріо-де-Жанейро;

1996 - Міжнародний трибунал щодо колишньої Юґославії виносить свій перший вирок;

1999 - З метою запровадження атрибутів української державності указом президента № 1507/99 було постановлено, що офіційними символами глави держави є: Прапор (штандарт) Президента України, Знак Президента України, Гербова печатка Президента України, Булава Президента України;

2007 - Депутати від виборчих блоків "БЮТ" та "Наша Україна — Народна Самооборона" створюють коаліцію у новообраній Верховній Раді 6-го скликання.

Церковне свято:

День пам’яті святих мучеників Парамона та Філумена

Святий мученик Парамон жив у III столітті за часів переслідувань християн під правлінням римського імператора Декія. Його ув’язнили разом із 370 іншими християнами за відмову поклонятися язичницьким богам. Попри жорстокі катування, Парамон не зрікся своєї віри, залишившись вірним Христу до кінця. Його страта стала свідченням непохитності духу та відданості істинній вірі.

Святий мученик Філумен зазнав переслідувань у 274 році. Його звинувачували в сповідуванні християнства та піддали страшним мукам: йому вбили цвяхи у руки, ноги й голову, але він не відступив від своєї віри. Його смерть була свідченням сили духу, яка перемогла тілесний біль.

Подвиг цих святих мучеників нагадує про важливість вірності своїм переконанням, навіть у найважчі часи. Їхнє життя та мученицька смерть надихають сучасних християн бути стійкими перед випробуваннями та зберігати віру у Бога.

Іменини:

Валеріан, Данило, Денис, Іван, Микола, Сергій

З прикмет цього дня:

Прикмети 29 листопада пов'язані з погодою та її впливом на майбутню зиму, а також на майбутній урожай. Якщо 29 листопада йде сніг, скоро будуть хуртовини; якщо йде дощ, зима буде теплою, а сильний вітер віщує холодну зиму. Яскраві зірки обіцяють мороз, а тьмяні — тепло.