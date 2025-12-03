3 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

3 грудня 2025 року в Україні та світі відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю, Міжнародний день боротьби з пестицидами, Всесвітній день комп’ютерної графіки, Міжнародний день баскської мови.

Православна церква вшановує пам'ять святого пророка Софонія.

День 1379 Російська агресія - Day 1379 Russian aggression

Міжнародний день людей з інвалідністю

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 47 / 3

Цей день був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 1992 року з метою сприяти правам людей з інвалідністю та привертати увагу до їхніх проблем і потреб. Щороку ООН визначає тему, яка відображає актуальні виклики та пріоритети. Наприклад, теми можуть стосуватися забезпечення доступності, інноваційних технологій для інклюзії або подолання бар'єрів у суспільстві.

Міжнародний день боротьби з пестицидами

Ця дата обрана на згадку про трагедію в Бхопалі (Індія) 1984 року, коли через витік токсичного газу на заводі з виробництва пестицидів загинуло понад 20 тисяч людей, а сотні тисяч отримали серйозні ушкодження здоров’я. Цей день присвячений приверненню уваги до небезпеки хімічних речовин, що використовуються в сільському господарстві, та необхідності пошуку безпечніших альтернатив.

Всесвітній день комп’ютерної графіки

Дата вибрана невипадково: число 3.12 нагадує позначення "3D" — основної технології в комп’ютерній графіці. Це свято присвячене досягненням у галузі комп’ютерної графіки, яка має величезний вплив на сучасні технології, мистецтво, кіноіндустрію, ігрову сферу, рекламу та дизайн.

Міжнародний день баскської мови

Щороку 3 грудня відзначається Всесвітній день баскської мови або еускари. Дата ця була затверджена у 1948 році Товариством Баскських Досліджень у пам’ять про святого Франциско Хав’єра – найбільш успішного та відомого християнського місіонера за версією католицької церкви, який був баском за походженням та останні свої слова перед смертю сказав рідною мовою.

Народилися в цей день:

230 років від дня народження Роуленда Гілла (1795-1879), англійського педагога, винахідника, поштового та освітнього реформатора, розробника основних концепцій сучасної поштової служби, творця першої у світі поштової марки;

200 років від дня народження Миколи Олексійовича Лавровського (1825-1899), українського історика, філолога, педагога, освітнього діяча, члена-засновника Харківського історико-філологічного товариства;

150 років від дня народження Олександра Петровича Грекова (1875-1959), українського військового та громадського діяча, генерал-хорунжого Армії УНР;

140 років від дня народження Романа Миколайовича Любинецького (1885-1945), українського співака, педагога (Чехія);

130 років від дня народження Олександра Лазаровича Когана (1895-1980), українського композитора, музикознавця, педагога;

130 років від дня народження Анни Фрейд (1895-1982), австрійської психологині, засновниці дитячої психоаналітичної психології;

125 років від дня народження Ріхарда Куна (1900-1967), австрійського та німецького хіміка, лауреата Нобелівської премії у галузі хімії (1938)

110 років від дня народження Тетяни Георгіївни Чернишової (1915-1997), української кінооператорки;

90 років від дня народження Андрія Семеновича Олеарчика (1935), американського кардіолога, нейрохірурга українського походження.

Ще цього дня:

1904р. - Чарлз Діллон Перрайн відкрив Гімалію (супутник Юпітера);

1910р. - У Парижі продемонстрували першу неонову лампу (винахідник — французький фізик Жорж Клод);

1967р. - Південноафриканський хірург Крістіан Барнард здійснив у Кейптауні першу у світі успішну трансплантацію серця;

1973р. - Американський "Піонер-10" став першим космічним апаратом, який пролетів біля Юпітера;

1976р. - У Києві зданий в експлуатацію Московський міст (Північний з 2018 року) через р. Дніпро;

1979р. - Референдум в Ірані схвалив проєкт конституції країни, яка закріпила курс на ісламізацію суспільства: введено систему шаріатського судочинства, ісламської освіти, жінки тепер мали обов'язково носити чадру;

1984р. - Сталась одна з найбільших в історії промислових катастроф — внаслідок витоку отруйного газу на хімічному комбінаті в м. Бхопал (Індія) загинуло понад 2000 осіб, а 20 тисяч — втратили зір;

1989р. - У місті Прудентополіс (Бразилія) відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку;

1991р. - Незалежність України визнала Угорська Республіка, посольство Угорщини у Києві стало першим посольством іноземної держави в Україні;

1992р. - Генеральна Асамблея ООН проголосила цей день Міжнародним днем інвалідів;

1997р. - В Оттаві (Канада) представники 121 країни підписали Оттавську конвенцію, що забороняла виробництво та розміщення протипіхотних мін;

2004р. - Верховний Суд України ухвалив рішення, згідно з яким результати виборів Президента України 21 листопада 2004 року були сфальсифіковані (дії Центральної виборчої комісії визнано незаконними, а протокол ЦВК — недійсним);

2010р. - Уночі міліція та спецпідрозділ "Беркут" силоміць демонтували наметове містечко протестувальників проти нового Податкового кодексу України на майдані Незалежності в Києві;

2023р. - Під час виверження вулкану Мерапі (Західна Суматра, Індонезія) загинуло 11 альпіністів, 12 вважаються зниклими безвісти, а 49 отримали поранення.

Церковне свято:

3 грудня в церковному календарі – день пам’яті святого пророка Софонії. Він жив у VII столітті до нашої ери, був одним із дванадцяти малих пророків і його книга входить до складу Старого Завіту.

Софонія проповідував у період царювання Йосії, царя Юдеї, і застерігав людей про наслідки їхніх гріхів та відхід від Бога.

Софонія попереджав про неминучий Божий суд над Юдеєю та іншими народами через їхні гріхи. Пророк закликав людей до покаяння та повернення до Бога, щоб уникнути знищення. Він також говорив про надію на відновлення та спасіння тих, хто вірний Господу. Книга пророка Софонії складається з трьох розділів і містить як застереження, так і обіцянки благодаті для тих, хто слухається Бога.

Іменини:

Андрій, Гаврило, Георгій, Іван, Микола, Федір.

З прикмет цього дня:

Спостерігати за поведінкою дров у печі (тріщать – до морозу), політ птахів (співають снігурі – до хуртовини; літають низько – до снігопаду), хмар (перісті хмари – до хуртовини) та снігу (ранковий сніг – до відлиги; цілий день сніг – до заморозків). Також вважалося, що якщо сорока залетіла під дах, буде заметіль.

Цього дня бажано не думати тільки про матеріальне, багато писати чи говорити.