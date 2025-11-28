Інтерфакс-Україна
06:58 28.11.2025

28 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

28 листопада 2025 року в Україні відзначають День працівника системи фінансового моніторингу, Всеукраїнський день логіста, Міжнародний день системного інженера, Всесвітній день милосердя.

Ще сьогодні - Чорна п’ятниця і День без покупок.

Православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Стефана Нового; святого мученика Іринарха.

День працівника системи фінансового моніторингу

Відзначається відповідно до Указу Президента України від 28.11.2020 р. № 523/2020.

День працівника системи фінансового моніторингу, або День працівника системи фінансового моніторингу – професійне свято в Україні, яке відзначається 28 листопада. Цей день відзначає вагомий внесок фахівців фінансового моніторингу в утвердження України як надійного партнера у міжнародному співтоваристві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Всеукраїнський день логіста

Щорічно в останню п’ятницю листопада Україна відзначає День логіста.

Логістика – це ефективне планування, реалізація та контроль переміщення й зберігання різноманітних товарів від пункту відправлення до місця призначення. Логісти – майстри якісного перевезення з мінімальними затратами. За будь-яких обставин логіст доправить товар чітко у зазначений термін.

Міжнародний день системного інженера

В останню п’ятницю листопада відзначається Міжнародний день системного інженера. Системний інженер - фахівець, який не лише встановлює внутрішні мережі комп’ютерного обладнання, але й допомагає співробітникам правильно використовувати програмне забезпечення.

До обов’язків системних інженерів входить також налаштування та обслуговування антивірусного та програмного забезпечення, контроль помилок у роботі комп’ютерних програм та їх швидке усунення, пошук способів оптимізації витрат. Робота у цій галузі потребує математичного складу розуму, доповненого вищою технічною освітою й розвиненими комунікаційними даними.

Всесвітній день милосердя

28 листопада відзначають Всесвітній день милосердя або Всесвітній день співчуття. Цей день є свідченням неминущих цінностей ахімси (ненасильства) і співчуття. Ці принципи, глибоко вкорінені в різноманітній релігійній спадщині Індії, є основою цього міжнародного дня.

Чорна п’ятниця

Чорна п’ятниця відома у всьому світі як день шалених знижок напередодні різдвяних свят. Походить зі Сполучених Штатів Америки та є наступним днем після загальнонаціонального свята – Дня подяки.

Ще вночі покупці шикуються у довжелезні черги до магазинів по всій країні, щоб скористатися найбільшими в сезоні святковими знижками. Чорною називають останню п’ятницю осені.

День без покупок

Заснований у 1992 році канадським спеціалістом з реклами – Тедом Дейві. А вже через 5 років, усвідомлюючи важливість цієї події, весь світ приєднався до її святкування. Так, наприклад, у США він співпадає з "Чорною п’ятницею", а в Європі – це перша субота після "глобального" розпродажу.

Народилися в цей день:

135 років від дня народження Зінаїди Павлівни Тулуб (1890–1964), української письменниці, літературознавиці, перекладачки, педагогині;

115 років від дня народження Ярослава-Богдана Рудницького (1910–1995), українського мовознавця, славіста, літературознавця, фольклориста, громадсько-політичного діяча (Канада);

90 років від дня народження Бориса Петровича Пяниди (1935–2020), українського художника декоративного мистецтва;

90 років від дня народження Галини Титли (1935), української художниці-іконописиці (США);

70 років від дня народження Юрія Михайловича Терещенка (1955), українського кінорежисера-документаліста, педагога;

65 років від дня народження Богдана Омеляновича Сюти (1960), українського музикознавця, композитора, піаніста, педагога.

Ще цього дня:

1983 – Вперше в американському космічному польоті взяв участь представник іншої країни, ним став західнонімецький фізик Ульф Мербольд;

2000 – 25 років "касетному скандалу". Олександр Мороз оприлюднює аудіозаписи розмов президента України Леоніда Кучми щодо вбивства журналіста Георгія Гонгадзе;

2006 – В Україні Верховна Рада визнає Голодомор актом геноциду українського народу.

Церковне свято:

Святого преподобного Стефана Нового

Преподобний Стефан Новий був візантійським ченцем і святим, який постраждав за іконопочитання в VIII столітті. Народився в 715 році в Константинополі. Він став ченцем, а пізніше сповідником. Його пам'ять православна церква відзначає 28 листопада. Він відомий своїм опором іконоборчій політиці імператора, що призвело до його мученицької смерті.

Святого мученика Іринарха

Святий мученик Іринарх Севастійський – це християнський святий, який жив у II столітті в місті Севастія (нині Вірменія). За переказами, він був палачем, який катував християн, але під час страти семи жінок навернувся до віри, сповідував Христа і був убитий мечем у 303 році.

Іменини:

Андрій, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Олексій, Павло, Петро, Сергій, Степан, Тимофій, Ганна.

З прикмет цього дня:

Вважається доброю прикметою побачити сойку; якщо вона залетіла на подвір'я, це віщує вдачу на весь рік. Якщо викупатися в лазні 28 листопада, весь рік будеш здоровим. Цей день вважається сприятливим для лікування зубів.

 

