Кількість загиблих під час стрілянини в Празі перевищила 15 осіб

Понад 15 осіб загинули під час стрілянини в університеті в центрі столиці Чехії, повідомляють у четвер європейські ЗМІ з посиланням на місцеву поліцію.

Раніше надходили дані про 11 жертв.

Ще 24 людини дістали поранень.

За даними поліції, нападником був 24-річний студент університету. Згідно із заявою поліції, він вирішив відкрити стрілянину, оскільки хотів наслідувати людей, які скоїли подібні напади в інших країнах.

Глава МВС Чехії Віт Ракушан у четвер заявив, що "немає свідчень, які вказували б, що злочин має зв'язок із міжнародним тероризмом".

Багато світових лідерів висловили солідарність із Чехією у зв'язку з нападом у Празі. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що "висловлює найглибші співчуття родичам жертв і чеському народу загалом".

Президент Франції Еммануель Макрон також написав у соцмережі Х, що "висловлює солідарність із жертвами, постраждалими та їхніми близькими, а також з усім чеським народом і владою".

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав подію в Празі "жахливими новинами" й висловив підтримку близьким жертв і постраждалим.

Прем'єр Італії Джорджа Мелоні заявила, що "висловлює щире співчуття родичам загиблих під час стрілянини в Празі". "Наголошуємо, що рішуче засуджуємо всі форми насильства, фанатизму і тероризму. Європа має реагувати й посилювати всі інструменти, що дають змогу гарантувати якомога більшу безпеку громадян", - написала вона в соцмережі Х.