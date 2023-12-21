Події

19:03 21.12.2023

Курахівську ТЕС майже щодня обстрілюють російські загарбники - топменеджер ДТЕК

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Курахівську ТЕС майже щодня обстрілюють російські загарбники - топменеджер ДТЕК

Російські загарбники майже щодня обстрілюють Курахівську ТЕС енергохолдингу "ДТЕК", повідомив його виконавчий директор Дмитро Сахарук.

"От Курахівська ТЕС. Її майже щодня обстрілюють. Сьогодні знову обстріл. А там працюють люди", - сказав він під час щорічного заходу NV "Україна та світ попереду 2024" у четвер.

Водночас Сахарук звернув увагу на цей важливий для Донецької області об'єкт генерації. За його словами, така ситуація - справжній виклик для енергетиків.

Раніше цього дня Міністерство енергетики повідомило, що російські обстріли пошкодили обладнання ТЕС на Донеччині, і наразі немає можливості відновити роботу одного з раніше зупинених блоків. Водночас, за його повідомленням, це поки що не вплинуло на стабільність енергозабезпечення споживачів.

Теги: #обстріли #курахівська_тес

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