Події

12:46 21.12.2023

Заступнику директора КП повідомлено про ще одну підозру в недбалості через мільйонні збитки на будівництві Подільського мосту

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Заступнику директора КП повідомлено про ще одну підозру в недбалості через мільйонні збитки на будівництві Подільського мосту

Правоохоронці повідомили про підозру у службовій недбалості заступнику директора комунального підприємства Києва у зв'язку із заподіянням мільйонних збитків на будівництві Подільського мостового переходу, повідомляє Національна поліція України.

"Посадовець підписав акти прийому виконаних будівельних робіт зі значно завищеними відомостями про вартість експлуатації окремої будівельної техніки. За попередніми висновками експертиз, сума збитків столичному бюджету становить 24 млн грн", - ідеться в повідомленні Нацполіції в четвер.

Слідчі повідомили чиновнику про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України - службова недбалість.

У Нацполіції нагадують, що у вересні 2023 року цьому чиновнику вже вручили підозру за цією самою статтею - тоді внаслідок необґрунтовано завищених цін на пісок будівництво "подорожчало" на 6,5 млн грн.

 

Теги: #заступник #підозра #подільський

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