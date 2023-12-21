Події

12:41 21.12.2023

В Україні продовжують працювати декілька десятків прифронтових медіа - Юрчишин

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В Україні продовжують працювати декілька десятків прифронтових медіа - Юрчишин

В Україні наразі продовжують професійну діяльність декілька десятків прифронтових медіа, зокрема відновили роботу 27 місцевих газет, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос").

"Таких медіа декілька десятків. Я знаю про 27 місцевих газет, які фактично відродили свою діяльність. Деякі працювали й до цього, але переважна більшість були на межі закриття", - сказав Юрчишин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Водночас він припустив, що таких медіа набагато більше, тому профільний комітет має намір вивчити це питання детальніше.

На брифінгу, який відбувся 21 грудня, парламентарій наголосив, що підтримка локальних медіа на лінії розмежування важлива, оскільки вони допомагають Україні в боротьбі з російською дезінформацією і залишаються верифікованим джерелом інформації для прифронтових і тимчасово окупованих територій.

Теги: #медіа #прифронтова_зона #юрчишин_ярослав

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