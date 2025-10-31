Інтерфакс-Україна
20:18 31.10.2025

Кількість евакуйованих з прифронтових територій за тиждень становить 3,5 тис. осіб

Кількість евакуйованих з прифронтових територій у період з 24 по 31 жовтня становить близько 3,5 тис. людей, серед понад 500 дітей та 40 маломобільних громадян, свідчать дані Міністерства розвитку громад і територій України.

Згідно із повідомленням пресслужби міністерства у п'ятницю, всього з 1 червня поточного року евакуйовані понад 121,5 тис. осіб, з них близько 14 тис. дітей та 4 тис. осіб з обмеженою мобільністю.

Тижнем раніше було евакуйовані 4 тис., ще за тиждень до того – близько 2,7 тис.

Згідно з інформацією Мінрозвитку, з Донецької області за тиждень евакуйовані 1,6 тис. людей (всього з 1 червня – 84 тис.), з них 500 дітей (9,2 тис.) та 10 (590) маломобільних осіб.

Із Дніпропетровської області за тиждень евакуювали близько 1,4 тис. осіб (23,9 тис. з 1 червня). Всього з початку літа з області евакуйовані 4 тис. дітей та майже 1 тис. маломобільних осіб.

Кількість евакуйованих з Харківської області за тиждень становила 200 осіб (з 1 червня – 5,1 тис.), з них 30 дітей (290). З початку червня з області евакуювали 1,5 тис. маломобільних осіб.

Із Херсонської області за тиждень евакуювали 50 осіб (всього з початку літа – 3,4 тис.), з яких 20 – діти (320). З 1 червня з області евакуйовано 230 маломобільних осіб.

З початку літа з Сумської області евакуйовані 4,1 тис. людей, з яких понад 350 дітей, та 730 маломобільних осіб (за тиждень – 30).

Кількість евакуйованих із Запорізької області з початку літа становить 800 людей, з них 80 дітей та 20 маломобільних осіб, при цьому показники не змінювалися протягом останніх двох тижнів.

Мінрозвитку нагадало, що на сьогодні в Україні працює 20 транзитних центрів у кількох регіонах. Найбільше їх у Дніпропетровській області – вісім, у тому числі п'ять у м. Дніпро, один у Павлограді та по одному в селах Степове і Волоське. П'ять транзитних центрів функціонують у Сумській області у містах Суми, Шостка, Ромни, Глухів та селі Клишки, два – на Харківщині, в містах Харків та Лозова, три – у Волинській області в місті Ковель, ще по одному в Миколаєві та Запоріжжі.

За даними міністерства, з початку серпня цього року транзитний пункт у Павлограді прийняв майже 36 тис. людей (+600 людей за тиждень). У Лозовій з 19 серпня пройшло понад 10 тис. (+1 тис.) осіб, а у Волоському з 23 серпня – понад 4,7 тис. (+400) людей. Після транзитного центру евакуйовані можуть скористуватися послугами безоплатних місць тимчасового перебування.

Як зазначило Мінрозвитку, загалом в Україні діє 1111 місць тимчасового проживання, які забезпечують понад 80,5 тис. ліжко-місць для ВПО. Станом на 31 жовтня вільними залишаються понад 7,8 тис. ліжко-місць. Для осіб з інвалідністю та маломобільного населення створено понад 3,4 тисячі ліжко-місць, з них вільно 81 (тиждень тому – 93).

Найбільше місць тимчасового проживання створено у Дніпропетровській області – 135; Закарпатській – 111; Харківській – 78; Кіровоградській – 77; Львівській – 68; Полтавській – 64; Чернівецькій – 63; Вінницькій та Івано-Франківській по 60; Рівненській – 58; Хмельницькій – 57.

 

