Умєров повідомив про плани призвати до армії українських чоловіків, які живуть за кордоном

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Україна хоче наступного року призвати на військову службу чоловіків, які живуть за кордоном.

Як пише WELT, міністр заявив, що всі чоловіки призовного віку від 25 до 60 років мають отримати запрошення з'явитися до пунктів комплектування Збройних сил України.

"Ми все ще обговорюємо, що станеться, якщо вони не прийдуть добровільно", - сказав Умєров в інтерв'ю німецьким WELT TV, Bild і Politico.

Він також зазначив, що важлива справедливість. "Ми хочемо справедливості для всіх, тому що йдеться про нашу власну країну. Ми надішлемо їм запрошення", - наводить слова міністра Bild.

Видання нагадує, що українські військові хочуть мобілізувати ще від 450 тис. до 500 тис. солдатів для протистояння російській агресії.