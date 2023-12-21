Армія РФ за добу завдала понад 130 ударів по Запорізькій області, пошкоджено житлові будинки

Армія РФ за добу завдала понад 130 ударів по населених пунктах Запорізької області, пошкоджено житлові будинки, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в четвер уранці.

"За минулу добу ворог завдав 139 ударів по 20 населеним пунктам - мирні жителі не постраждали", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними ОВА, окупанти атакували 21 безпілотником Широке, Малинівку, Лугівське, Новодарівку, Новоандріївку і Новоданилівку, здійснили 12 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки, Роботиного і Преображенки, а також тричі вдарили авіаційними снарядами по Оріхову.

103 артобстріли припали на території Гуляйполя, Залізничного, Левадного, Білогір'я, Полтавки, Малинівки, Лугівського, П'ятихаток, Кам'янського, Малих Щербаків та інших міст і сіл на лінії вогню.

"Надійшло 7 повідомлень про пошкодження житлових будинків і господарських будівель", - інформував Малашко.