Українські хакери знищили IT-інфраструктуру "Росводоканалу"

Хакери угруповання Blackjack, ймовірно, за підтримки кіберфахівців СБУ провели потужну кібероперацію та знищили IT-інфраструктуру "Росводоканалу", повідомило агентство джерело.

У ході атаки вони зашифрували понад 6 тисяч комп'ютерів і видалили понад 50 ТБ даних: внутрішній документообіг, корпоративну пошту, сервіси кіберзахисту, резервні копії тощо. Зараз роботу "Росводоканалу" заблоковано.

За інформацією джерел, СБУ вже аналізує 1,5 ТБ завантажених даних "Росводоканалу" – найбільшої російської приватної компанії, яка постачала водопостачання 7 млн споживачів.