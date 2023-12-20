Війська РФ за день обстріляли шість громад Сумської області

Війська РФ за минулий день обстріляли з різних видів озброєння шість громад Сумської області, зафіксовано понад шістдесят вибухів, повідомляє обласна військова адміністрація у зведенні станом на 21.00 середи.

"Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 62 вибухи. Обстріли зазнали Краснопільська, Білопільська, Юнаківська, Хотинська, Шалигінська, Есманська громади", - зазначається в повідомленні.

За даними ОВА, окупанти вдарили по Есманській громаді з реактивної системи залпового вогню (15 вибухів) та мінометів (2 вибухи).

По Білопільській громаді з території Росії здійснено мінометний обстріл (10 вибухів) та артобстріл (6 вибухів).

У Краснопільській громаді зафіксовано обстріл FPV дроном (2 вибухи) та мінометні обстріли (6 вибухів).

Повідомляється, що по Хотинській громаді російські війська били з самохідної артилерійської установки (9 вибухів).

Мінометних обстрілів зазнали також Юнаківська (6 вибухів) і Шалигінська громади (6 мін).