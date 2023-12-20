Події

21:38 20.12.2023

Інформації про фронт має бути більше - Зеленський

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Інформації про фронт має бути більше - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром і міністром оборони питання доступу на фронт журналістів.

"Прем'єр-міністр, міністр оборони. Дуже важливе питання комунікації щодо війни, нашої оборони, загалом фронту, доступ на фронт журналістів", - сказав він у відеозверненні в середу.

"Інформації про фронт має бути більше. Дякую всім, хто розуміє важливість цього і допомагає тримати нашу оборону, наші оборонні потреби у фокусі, уваги у світі", - сказав він.

 

 

Теги: #фронт #комунікації #зеленський

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