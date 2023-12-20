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14:17 20.12.2023

Кожен другий учитель в Україні вважає, що ШІ змінить освітній процес найближчими роками

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Кожен другий учитель в Україні вважає, що ШІ змінить освітній процес найближчими роками

Кожен другий український учитель вважає, що штучний інтелект (ШІ) змінить освітній процес найближчими роками, свідчать результати дослідження компанії Factum Group Ukraine за підтримки Міністерства освіти і науки України.

"Практично всі опитані вчителі чули про сервіси ШІ. Водночас сім із 10 користувалися принаймні одним із них за останні пів року. Загалом 76% опитаних учителів хоча б раз користувалися ШІ - половина з них мала позитивний досвід взаємодії. Кожен другий учитель вважає, що ШІ змінить освітній процес у найближчі роки", - йдеться в повідомленні пресслужби Міносвіти.

Освітяни зазначають, що використовують сервіси ШІ для підготовки до занять, створення тестів для домашнього завдання, під час проведення уроків, а також для перевірки знань учнів і навіть у позакласній роботі. Повідомляється, що активно інструменти ШІ на уроках використовують вчителі і точних дисциплін (інформатики, фізики, математики), і гуманітарних - англійської мови, зарубіжної літератури, історії та української мови.

Згідно з дослідженням, 37% вчителів так чи інакше вже залучали школярів до використання ШІ, 49% планують зробити це в майбутньому, а 39% опитаних не планують безпосередньо рекомендувати учням використовувати ШІ в навчанні.

Всеукраїнське дослідження провели Projector Creative & Tech Institute та Мала академія наук України за підтримки дослідницької компанії Factum Group Ukraine. Опитування проводили онлайн, воно тривало протягом вересня-жовтня 2023 року. У ньому взяли участь понад 3 тис. українців, серед них 1747 вчителів та 1443 школярі (учні 8-11 класів).

Теги: #освіта #дослідження #ші

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