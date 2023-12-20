Окупанти обстріляли Середину-Буду та 4 прикордонні села, пошкоджено будинки, постраждалих немає - ОК "Північ"

Російські окупанти обстріляли минулої доби місто Середина-Буда та села Уланове, Есмань і Свеса Шосткинського району Сумської області, а також с. Карповичі Новгород-Сіверського району Чернігівської області, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці у середу вранці.

"Чернігівська область. Семенівська громада: Карповичі - 7 приходів, імовірно, міномет 120 мм. Сумська область. Шосткинський район: Уланове - 4 приходи, імовірно, міномет 120 мм; 15 приходів, імовірно, РСЗВ; Есмань - 15 приходів, імовірно, РСЗВ; Середина-Буда - 8 приходів, імовірно, міномет 120 мм, пошкоджено приватні та адміністративні будівлі; Свеса - 7 приходів, імовірно, РСЗВ", - ідеться у зведенні.

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано. Усі населені пункти, що потрапили під обстріл, розташовані поблизу державного кордону з РФ (Брянська область). Загалом за добу нараховано сім обстрілів (56 вибухів) із різних видів озброєння.