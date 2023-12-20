Нічні ворожі удари було завдано по Харкову, Одрадному та Курилівці - Синєгубов

У ніч на середу російські окупаційні війська завдали по Харкову 2 ракетних удари, обидва - по цивільних об'єктах, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти вночі завдали 2 удари по місту Харкову, попередньо - ракетами С-300: О 01:00 зафіксовано влучання ворожого боєприпасу по житловому об'єкту. О 01:07 - влучання на територію транспортного цивільного підприємства. Пошкоджено майно. Без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, також о 1:00 окупанти завдали удару двома ракетами С-300 по с. Одрадне Куп'янського району. Без постраждалих. О 3:10 внаслідок ворожого в с. Курилівка Куп'янського району було пошкоджено приватний будинок.

Також, напередодні об 11:36 внаслідок ворожого обстрілу смт Куп'янськ-Вузловий поранення дістала 55-річна мирна мешканка, її госпіталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджено будинок. Унаслідок ще одного обстрілу селища о 12:07 було пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих. Об 11:41 внаслідок обстрілу с. Подоли Куп'янського району було зруйновано приватне домоволодіння та господарські будівлі.