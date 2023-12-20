Події

08:40 20.12.2023

Армія РФ за добу завдала близько двохсот ударів по Запорізькій області, пошкоджено житлові будинки

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Армія РФ за добу завдала близько двохсот ударів по Запорізькій області, пошкоджено житлові будинки

Армія РФ за добу завдала близько двохсот ударів по населених пунктах Запорізької області, пошкоджено житлові будинки, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в середу вранці.

"За минулу добу ворог завдав 190 ударів по 21 населеному пункту - мирні жителі не постраждали", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними ОВА, окупанти здійснили 44 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Новодарівці, Новоандріївці, Червоному, Малій Токмачці, Роботиному, Полтавці, Левадному та Новоданилівці, 5 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки, а також авіаційний удар по Оріхову.

140 артобстрілів припали на території Оріхова, Залізничного, Чарівного, Білогір'я, Полтавки, Гуляйпільського, Преображенки, Плавнів, Лобкового, П'ятихаток, Кам'янського та інших міст і сіл на лінії вогню.

"Надійшло 2 повідомлення про пошкодження житлових будинків і господарських будівель", - інформував Малашко.

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька

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