Події

19:37 19.12.2023

Зеленський відмовився говорити про деталі наступальних й оборонних дій наступного року

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Зеленський відмовився говорити про деталі наступальних й оборонних дій наступного року

Президент України Володимир Зеленський відмовився говорити про деталі наступальних й оборонних дій наступного року.

"Я не можу вам сказати про цілі. У нас були складнощі на півдні, тому що всі навколо говорили, які в нас цілі... Вибачте... що не можу вам сказати, не можу вам сказати жодної деталі з наших контрнаступальних й оборонних дій наступного року", - сказав Зеленський на пресконференції в середу в Києві, відповідаючи на запитання, яких цілей Україна має намір досягти на фронті в наступні 12 місяців.

 

 

Теги: #війна #прогнози #відмова

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