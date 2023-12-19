Президент України Володимир Зеленський відмовився говорити про деталі наступальних й оборонних дій наступного року.

"Я не можу вам сказати про цілі. У нас були складнощі на півдні, тому що всі навколо говорили, які в нас цілі... Вибачте... що не можу вам сказати, не можу вам сказати жодної деталі з наших контрнаступальних й оборонних дій наступного року", - сказав Зеленський на пресконференції в середу в Києві, відповідаючи на запитання, яких цілей Україна має намір досягти на фронті в наступні 12 місяців.