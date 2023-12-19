Жодної перемоги російська армія у 2023 році не досягла - Зеленський

РФ не досягла жодного результату за 2023 рік, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Що стосується на полі бою - жодного результату РФ не досягла за цей рік. Я не характеризую минулий, 2022 рік, я говорю про 2023-й. Жодної з цілей. Це, до речі, і доводить той факт, що меседжі Кремля не змінилися, що в них незмінні цілі "СВО", а цілі були зрозумілі - окупація нашої країни, а потім головна ціль, яку вони в риториці змінювали, - вихід на адмінмежі українського Донбасу", - сказав Зеленський на пресконференції у вівторок.

Президент наголосив, що окупанти не досягли цієї цілі.

"Жодної перемоги РФ не досягла. Які там 3 дні, 2 роки. Бійці наші - молодці. Люди молодці. Я ще їм за це вдячний", - заявив Зеленський.

Він також зазначив, що Україна серйозно працює над фінансовою допомогою з боку партнерів, зокрема США.

"Що стосується фінансової допомоги. Працюємо дуже сильно над цим. Я впевнений, що США нас не зрадять, і що те, про що ми домовилися в США, буде виконано. Повністю", - сказав він.