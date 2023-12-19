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18:38 19.12.2023

Ніхто з військових не знає, коли закінчиться війни - Зеленський

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Ніхто з військових не знає, коли закінчиться війни - Зеленський

Ніхто з військових не знає, коли закінчиться війна, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Чи закінчиться війна у 2024 році? Я думаю, що ніхто не знає відповіді. Навіть ті поважні люди, командири наші або партнери західні. Коли вони кажуть, що це війна на багато років, вони не знають. Це діалог, це думки. Думки дуже часто відрізняються від реальності", - сказав Зеленський на пресконференції у вівторок у Києві.

Він наголосив, що "війна, перемога, поразка, стагнація залежать від багатьох рішень, багатьох ризиків".

Теги: #війна #зеленський

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