Події

13:42 19.12.2023

Глава МВС підписав рапорт про відставку заступника голови Нацполіції Тишлека

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Глава МВС підписав рапорт про відставку заступника голови Нацполіції Тишлека

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко підписав рапорт про відставку заступника голови Національної поліції України Дмитра Тишлека, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі МВС України.

"Рапорт є. Міністр підписав наказ про звільнення Тишлека", - повідомили у відомстві.

Раніше в Нацполіції агентству повідомили, що Тишлек подав рапорт про звільнення.

Як повідомляла низка ЗМІ, у дружини Тишлека є російський паспорт, також сім'я нібито користується нерухомістю, яка має стосунок до РФ.

Тишлек ініціював розслідування ДБР щодо себе з цього приводу, заявивши, що журналісти спотворили факти.

Теги: #клименко #мвс #тишлек

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