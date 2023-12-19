Глава МВС підписав рапорт про відставку заступника голови Нацполіції Тишлека

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко підписав рапорт про відставку заступника голови Національної поліції України Дмитра Тишлека, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі МВС України.

"Рапорт є. Міністр підписав наказ про звільнення Тишлека", - повідомили у відомстві.

Раніше в Нацполіції агентству повідомили, що Тишлек подав рапорт про звільнення.

Як повідомляла низка ЗМІ, у дружини Тишлека є російський паспорт, також сім'я нібито користується нерухомістю, яка має стосунок до РФ.

Тишлек ініціював розслідування ДБР щодо себе з цього приводу, заявивши, що журналісти спотворили факти.