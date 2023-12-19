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07:00 19.12.2023

Американський виробник ПЗ Adobe відмовився від купівлі Figma

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Американський виробник ПЗ Adobe відмовився від купівлі Figma

Американський виробник програмного забезпечення для обробки зображень Adobe Inc. ухвалив рішення відмовитися від угоди з купівлі власника сервісу проєктування інтерфейсів Figma на тлі протидії регуляторів.

У пресрелізі Adobe йдеться про те, що скасування оголошеної у вересні минулого року угоди на $20 млрд викликане сумнівами в отриманні схвалень з боку антимонопольних регуляторів Великої Британії та єврозони.

У листопаді британське Управління із захисту конкуренції та ринків (Competition and Markets Authority, CMA) озвучило думку, що угода зашкодить конкуренції у сфері цифрового дизайну й обмежить інновації та створення нових конкурентних продуктів.

Figma, заснована 2011 року, є непублічною компанією. Її сервіс дає змогу користувачам розробляти і створювати дизайн онлайн-інтерфейсів для сайтів, а також застосунків для мобільних пристроїв.

Акції Adobe зростають у ціні 1,3% на початку торгів у понеділок.Від початку поточного року їхня вартість злетіла на 74%.

 

 

Теги: #світ #угода #adobe #figma

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