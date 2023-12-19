Американський виробник ПЗ Adobe відмовився від купівлі Figma

Американський виробник програмного забезпечення для обробки зображень Adobe Inc. ухвалив рішення відмовитися від угоди з купівлі власника сервісу проєктування інтерфейсів Figma на тлі протидії регуляторів.

У пресрелізі Adobe йдеться про те, що скасування оголошеної у вересні минулого року угоди на $20 млрд викликане сумнівами в отриманні схвалень з боку антимонопольних регуляторів Великої Британії та єврозони.

У листопаді британське Управління із захисту конкуренції та ринків (Competition and Markets Authority, CMA) озвучило думку, що угода зашкодить конкуренції у сфері цифрового дизайну й обмежить інновації та створення нових конкурентних продуктів.

Figma, заснована 2011 року, є непублічною компанією. Її сервіс дає змогу користувачам розробляти і створювати дизайн онлайн-інтерфейсів для сайтів, а також застосунків для мобільних пристроїв.

Акції Adobe зростають у ціні 1,3% на початку торгів у понеділок.Від початку поточного року їхня вартість злетіла на 74%.