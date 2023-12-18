Україна розраховує на якнайшвидшу реалізацію досягнутих угод, зокрема щодо оборони

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час зустрічі з представниками Держдепартаменту США заявив, що Україна розраховує на якнайшвидшу реалізацію досягнутих угод, зокрема щодо зміцнення обороноздатності, повідомила пресслужба глави держави.

"Розраховуємо на якнайшвидшу реалізацію досягнутих домовленостей, зокрема тих, які зміцнять обороноздатність України", - сказав він.

Єрмак подякував помічнику державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймсу О'Браєну та заступнику помічника держсекретаря США Крістоферу Сміту за нещодавні оборонний та санкційний пакети. Окремо він наголосив на важливості поширення санкцій на РФ. Зокрема, необхідність їх запровадження проти російських пропагандистів, які поширюють дезінформацію.

Керівник ОП переконаний, що для перемоги над агресором важливо зберігати єдність. "Наші союзники і надалі допомагатимуть нам, якщо матимуть повне розуміння нашого плану дій. Ми зі свого боку відкриті для наших партнерів, і все наше військово-політичне керівництво єдине в розумінні наших наступних кроків і перспектив", - наголосив він.

Співрозмовники також обговорили стан імплементації української Формули миру, зокрема, підготовку до проведення четвертої зустрічі радників з національної безпеки та радників із зовнішньої політики, яка відбудеться у Швейцарії.

Також Єрмак відзначив надання Україні дієвих гарантій безпеки, як це передбачено спільною декларацією G7, в імплементації якої США відіграють лідерську роль.

Своєю чергою, американська сторона високо оцінила ефективність "зернового коридору" в Чорному морі, який забезпечила Україна спільно з партнерами. Було наголошено на необхідності продовження роботи та розвитку пропускної спроможності.

Крім того, співрозмовники обговорили ситуацію в Європі та важливість підтримки добросусідських відносин в інтересах усіх учасників. Зокрема, було приділено увагу співпраці з метою розвитку експортних шляхів у країнах Східної Європи.

Також сторони обговорили питання відновлення України.