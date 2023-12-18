ТЧХУ розробляє для людей з інвалідністю програму навчання з надання першої допомоги

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) розробляє спеціальну програму навчання людей з інвалідністю наданню першої домедичної допомоги.

"Кожен, не залежно від фізичних можливостей, має знати, як рятувати життя, як зупинити кровотечу, як накласти пов'язку, як надати допомогу людині, яка без свідомості… Саме тому ми ініціювали та розробляємо спеціальну програму навчання першої допомоги для людей, які мають різні види інвалідності", - наводить слова керівника відділу першої допомоги Українського Червоного Хреста Надії Ямненко ТЧХУ у фейсбуці.

У ТЧХУ зазначили, що інструктори з надання першої допомоги Українського Червоного Хреста вже проводять тренінги з такими людьми.

Адаптація навчальних матеріалів до потреб людей та інклюзії є одним із пріоритетних напрямів Українського Червоного Хреста. У ТЧХУ нагадали, що восени було презентовано книгу з надання першої допомоги шрифтом Брайля, розроблену відділом першої допомоги. Наразі книгу поширюють серед спеціалізованих закладів.