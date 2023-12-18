Події

18:28 18.12.2023

ТЧХУ розробляє для людей з інвалідністю програму навчання з надання першої допомоги

1 хв читати
ТЧХУ розробляє для людей з інвалідністю програму навчання з надання першої допомоги

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) розробляє спеціальну програму навчання людей з інвалідністю наданню першої домедичної допомоги.

"Кожен, не залежно від фізичних можливостей, має знати, як рятувати життя, як зупинити кровотечу, як накласти пов'язку, як надати допомогу людині, яка без свідомості… Саме тому ми ініціювали та розробляємо спеціальну програму навчання першої допомоги для людей, які мають різні види інвалідності", - наводить слова керівника відділу першої допомоги Українського Червоного Хреста Надії Ямненко ТЧХУ у фейсбуці.

У ТЧХУ зазначили, що інструктори з надання першої допомоги Українського Червоного Хреста вже проводять тренінги з такими людьми.

Адаптація навчальних матеріалів до потреб людей та інклюзії є одним із пріоритетних напрямів Українського Червоного Хреста. У ТЧХУ нагадали, що восени було презентовано книгу з надання першої допомоги шрифтом Брайля, розроблену відділом першої допомоги. Наразі книгу поширюють серед спеціалізованих закладів.

 

Теги: #тчху #перша_допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:30 15.12.2023
У Чернігові відновлено заняття з психосоціальної підтримки для літніх людей

У Чернігові відновлено заняття з психосоціальної підтримки для літніх людей

11:18 14.12.2023
Волонтери ТЧХУ Одеської області допомагають постраждалим від атаки дронів

Волонтери ТЧХУ Одеської області допомагають постраждалим від атаки дронів

13:16 13.12.2023
Волонтери загону швидкого реагування ТЧХУ допомагають постраждалим від ракетної атаки киянам

Волонтери загону швидкого реагування ТЧХУ допомагають постраждалим від ракетної атаки киянам

18:12 08.12.2023
ТЧХУ закликає не допускати неправомірного використання емблем Міжнародного руху Червоного Хреста

ТЧХУ закликає не допускати неправомірного використання емблем Міжнародного руху Червоного Хреста

17:39 07.12.2023
Данський Червоний Хрест провів тренінг з ефективного лідерства для колег з України

Данський Червоний Хрест провів тренінг з ефективного лідерства для колег з України

13:36 04.12.2023
Волонтери ТЧХУ допомагають Нацполіції в пошуках зниклої дитини

Волонтери ТЧХУ допомагають Нацполіції в пошуках зниклої дитини

20:30 01.12.2023
ТЧХУ виплатить по 9600 грн громадянам, які отримують допомогу за програмою "Догляд вдома"

ТЧХУ виплатить по 9600 грн громадянам, які отримують допомогу за програмою "Догляд вдома"

16:20 01.12.2023
Досвід загонів швидкого реагування ТЧХУ під час війни унікальний - Доценко

Досвід загонів швидкого реагування ТЧХУ під час війни унікальний - Доценко

16:36 29.11.2023
ТЧХУ вчить працівників освіти надавати психологічну допомогу

ТЧХУ вчить працівників освіти надавати психологічну допомогу

17:04 27.11.2023
Волонтери ТЧХУ допомагали визволяти людей зі снігових заторів на Одещині

Волонтери ТЧХУ допомагали визволяти людей зі снігових заторів на Одещині

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄС погодив 12-й пакет санкцій проти РФ

ЄС планує 1 лютого провести саміт для узгодження, зокрема допомоги Україні - Мішель

Польські перевізники знову заблокували проїзд вантажівок через ПП "Дорогуськ-Ягодин" - Держприкордонслужба України

До Києва прибув помічник секретаря американського Бюро з європейських та євразійських справ О'Браєн - посол

ЗСУ згортають низку операцій через брак західної допомоги - Тарнавський

ОСТАННЄ

ЗС України відбили 17 ворожих атак на бахмутському напрямку, 22 - на авдіївському

ГУР про виявлення прослушки в кабінеті Залужного: Ворог намагається вивчити наші плани

У місцях просідання ґрунту поблизу станції метро "Деміївська" проводять геологічні дослідження

Швейцарія є країною-партнером Євросоюзу, яка застосовує до РФ еквівалентні санкції, - Рада ЄС

До 12-го пакета санкцій ЄС проти РФ потрапили понад 140 фізичних та юридичних осіб

Шмигаль після схвалення 12-го пакета санкцій ЄС: Тиск на Росію має системно тривати, щоб знекровити російську військову машину

Новий законопроєкт про розмитнення автомобілів у "Дії" буде зареєстровано у Верховній Раді до кінця року

ЄС погодив 12-й пакет санкцій проти РФ

КМДА: Перегін між станціями метро "Почайна" і "Тараса Шевченка" не планують закривати на час планового ремонту

ЄС планує 1 лютого провести саміт для узгодження, зокрема допомоги Україні - Мішель

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА