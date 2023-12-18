Події

09:30 18.12.2023

Окупанти обстріляли чотири прикордонні села в Сумській області, без жертв - ОК "Північ"

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Окупанти обстріляли чотири прикордонні села в Сумській області, без жертв - ОК "Північ"

Російські окупанти за минулу добу обстріляли села Яструбщина, Бачівськ, Прогрес і Улиця Шосткинського району Сумської області.

"Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано", - повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці в понеділок уранці.

Загалом за добу нараховано чотири обстріли (дев’ять вибухів) із різних видів озброєння.

"Сумська область. Шосткинський район: Яструбщина - три приходи, ймовірно міномет 120 мм; Бачівськ - два приходи, ймовірно міномет 120 мм; Прогрес - два приходи, ймовірно обстріл із танка; Улиця - два приходи, ймовірно міномет 120 мм", - ідеться в повідомленні.

Усі села розташовані не більше ніж за 4 км від державного кордону з РФ (Брянська область).

Теги: #обстріли #сумська_область

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