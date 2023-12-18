Події

08:44 18.12.2023

Мешканець Харківщини підірвався на подвір'ї будинку, чоловіка госпіталізовано

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Мешканець Харківщини підірвався на подвір'ї будинку, чоловіка госпіталізовано

Жителя с. Глушківка Куп'янського району Харківської області госпіталізовано з пораненнями, отриманими внаслідок детонації невстановленого вибухового пристрою, повідомив голова ОДА Олег Синєгубов.

"Близько 14:30 у с. Глушківка Куп'янського району на власному подвір'ї на невідомому вибуховому пристрої підірвався чоловік 1994 р.н. Потерпілого з акубаротравмою та пораненням обох кистей доставили до лікарні. Стан – середньої тяжкості", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що минулої доби Петропавлівка зазнала ворожих авіаударів, а понад 20 населених пунктів Чугуївського та Куп'янського районів області - артилерійських і мінометних обстрілів. Зокрема, внаслідок ворожих обстрілів Вовчанська було пошкоджено будівлю аграрного підприємства. Потерпілих немає.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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