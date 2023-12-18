Події

08:40 18.12.2023

Окупанти за добу завдали понад сто ударів по Запорізькій області, госпіталізовано двох місцевих жителів

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Окупанти за добу завдали понад сто ударів по Запорізькій області, госпіталізовано двох місцевих жителів

Окупанти за добу завдали понад сто ударів по громадах Запорізької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в понеділок уранці.

"Під ворожим вогнем опинилися 18 населених пунктів Запорізької області - зафіксовано 118 ударів", - написав він у телеграм-каналі.

За даними обладміністрації, загарбники обстріляли з РСЗВ Роботине і атакували 11 безпілотниками Новоандріївку, Новоданилівку, Новодарівку, Малу Токмачку, Роботине і Левадне.

106 артобстрілів припали на територію Гуляйполя, Чарівного, Білогір'я, Преображенки, Лугівського, Полтавки, Верхньої Терси, Степногірська, Кам'янського, П'ятихаток, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл.

Також надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури внаслідок ворожих атак.

"Без постраждалих", - зазначив Малашко.

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька

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