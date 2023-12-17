Суд Ватикану відправив кардинала до в'язниці

Суд Ватикану засудив кардинала Анджело Беччу до 5,5 років ув'язнення та штрафу у розмірі 8000 євро за фінансові злочини. Це найвищий священнослужитель католицької церкви, який постав перед кримінальним судом Ватикану, зазначає The Guardian.

Крім нього, за звинуваченнями у фінансових злочинах, пов'язаних з непрозорою угодою з нерухомістю в Лондоні, проходили ще дев'ять осіб, у тому числі фінансисти, юристи та колишні співробітники Ватикану.

Звинувачення запросило для кардинала 7 років та 3 місяці тюремного ув'язнення. Беччу назвав висунуті проти нього звинувачення "абсолютно необґрунтованими" і заявив, що ніколи не брав жодного цента. Адвокати прелата повідомили, що поважають рішення трибуналу, проте мають намір відстоювати невинність свого підзахисного та подадуть апеляцію.

Про початок суду над впливовими сановниками Ватикан оголосив у липні 2021 року. Справа стосувалася придбання за свідомо високою ціною будівлі в центрі Лондона як інвестиція за рахунок пожертвувань. Слідство оцінювало "фінансовий витік" у понад 200 млн євро.