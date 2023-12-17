Події

13:50 17.12.2023

Суд Ватикану відправив кардинала до в'язниці

1 хв читати
Суд Ватикану відправив кардинала до в'язниці

Суд Ватикану засудив кардинала Анджело Беччу до 5,5 років ув'язнення та штрафу у розмірі 8000 євро за фінансові злочини. Це найвищий священнослужитель католицької церкви, який постав перед кримінальним судом Ватикану, зазначає The Guardian.

Крім нього, за звинуваченнями у фінансових злочинах, пов'язаних з непрозорою угодою з нерухомістю в Лондоні, проходили ще дев'ять осіб, у тому числі фінансисти, юристи та колишні співробітники Ватикану.

Звинувачення запросило для кардинала 7 років та 3 місяці тюремного ув'язнення. Беччу назвав висунуті проти нього звинувачення "абсолютно необґрунтованими" і заявив, що ніколи не брав жодного цента. Адвокати прелата повідомили, що поважають рішення трибуналу, проте мають намір відстоювати невинність свого підзахисного та подадуть апеляцію.

Про початок суду над впливовими сановниками Ватикан оголосив у липні 2021 року. Справа стосувалася придбання за свідомо високою ціною будівлі в центрі Лондона як інвестиція за рахунок пожертвувань. Слідство оцінювало "фінансовий витік" у понад 200 млн євро.

Теги: #ватикан

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:17 17.12.2023
У Ватикані суд уперше засудив кардинала до тюремного ув'язнення

У Ватикані суд уперше засудив кардинала до тюремного ув'язнення

01:40 22.08.2023
Марк Міллі на зустрічі з Папою Римським засудив російський терор проти України

Марк Міллі на зустрічі з Папою Римським засудив російський терор проти України

20:05 30.07.2023
Папа Римський Франциск закликав РФ до відновлення зернової угоди

Папа Римський Франциск закликав РФ до відновлення зернової угоди

08:02 06.07.2023
Єрмак провів телефонну розмову з держсекретарем Святого Престолу

Єрмак провів телефонну розмову з держсекретарем Святого Престолу

14:44 30.06.2023
У Ватикані після візиту кардинала Дзуппі до РФ обміркують подальші ініціативи щодо України

У Ватикані після візиту кардинала Дзуппі до РФ обміркують подальші ініціативи щодо України

19:41 27.06.2023
Переговори Ватикану в Москві мають сенс, якщо дозволять звільнити полонених і повернути дітей - Єрмак

Переговори Ватикану в Москві мають сенс, якщо дозволять звільнити полонених і повернути дітей - Єрмак

07:51 19.06.2023
Папа Римський провів у Ватикані першу після операції проповідь

Папа Римський провів у Ватикані першу після операції проповідь

19:28 05.06.2023
Лубінець обговорив із представниками Ватикану порушення прав українських дітей на окупованих територіях

Лубінець обговорив із представниками Ватикану порушення прав українських дітей на окупованих територіях

10:50 05.06.2023
Посланник Папи Римського 5-6 червня відвідає Київ

Посланник Папи Римського 5-6 червня відвідає Київ

07:42 21.05.2023
У Ватикані назвали кардинала, який очолить миротворчу місію в Україні

У Ватикані назвали кардинала, який очолить миротворчу місію в Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На сході Словаччини в ДТП потрапив автобус з українцями, 8 осіб зазнали травм - МЗС

Сили оборони за добу ліквідували 1250 окупантів і 37 артилерійських систем противника

Вночі силами ППО знищено одну ракету Х-59 і 20 із 20 ударних БПЛА, які атакували Україну

На польсько-українському кордоні помер ще один водій, заблокований у черзі на КПП

Помер один із постраждалих від підриву гранат депутатом у сільраді на Закарпатті

ОСТАННЄ

Під обстрілами центру Херсона загинув 81-річний житель міста

Зустріч прем'єрів країн Балтії та Польщі скасували через COVID у глави кабміну Естонії

У Чилі стартував референдум щодо проекту нової Конституції

Відновлено рух транспорту на ділянці Кільцевої дороги від Жулянського шляхопроводу до повороту на м. Вишневе

На сході Словаччини в ДТП потрапив автобус з українцями, 8 осіб зазнали травм - МЗС

ЗМІ повідомляють про нову потенційну "воєнну операцію"

Дощову погоду та ожеледицю на дорогах прогнозують метеорологи в Україні найближчими днями

В Україні знеструмлено 610 н.п., обмеження електропостачання не застосовується в жодній з областей - Міненерго

Серед завезених на ЗАЕС російських енергетиків зростає невдоволення - ГУР

Понад дві тисячі фур простоюють у черзі на трьох напрямках польсько-українського кордону - Держприкордонслужба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА