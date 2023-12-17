Події

13:42 17.12.2023

На сході Словаччини в ДТП потрапив автобус з українцями, 8 осіб зазнали травм - МЗС

1 хв читати
На сході Словаччини в ДТП потрапив автобус з українцями, 8 осіб зазнали травм - МЗС

Вісім із 53 пасажирів автобуса, що прямував із Відня до Києва, дістали травм унаслідок дорожньо-транспортної пригоди поблизу с. Даргов Требішовського округу Кошицького краю в Словаччині в неділю, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"ДТП сталася за участю автобуса, який прямував за рейсом "Відень-Київ". В автобусі їхали 53 пасажири. Усі - громадяни України. 8 українців дістали травм середнього ступеня тяжкості. Зараз їм надається необхідна медична допомога, загрози їхньому життю немає", - повідомив Ніколенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, решту пасажирів було перевезено в місто Кошице, де очікують на запасний автобус. За інформацією посольства, він уже на шляху.

"Українські консули взаємодіють зі словацькими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин ДТП, тримають на контролі надання медичної допомоги травмованим українцям. Наші дипломати також проконтролюють, щоб інші пасажири прослідували до Києва на новому автобусі, наданому перевізником", - додав Ніколенко.

За даними словацького видання sme.sk, первинно було зареєстровано дев'ять постраждалих, зокрема діти. Поранених перевозять до лікарень у Кошице та Требішові.

В оперативному центрі служби швидкої медичної допомоги Словаччини повідомили в соцмережі, що постраждалі пасажири перебувають у свідомості, з травмами голови і кінцівок.

У виданні уточнили, що, окрім 53 пасажирів, в автобусі були також два водії. Серед пасажирів були діти. 

Теги: #дтп #українці #словаччина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:40 15.12.2023
Рух на словацькому ПП "Вишнє-Нємецке" відновлюється - Держприкордонслужба

Рух на словацькому ПП "Вишнє-Нємецке" відновлюється - Держприкордонслужба

09:17 14.12.2023
Пропуск вантажівок із України до Словаччини частково відновлено - Держприкордонслужба

Пропуск вантажівок із України до Словаччини частково відновлено - Держприкордонслужба

17:01 11.12.2023
Перевізники Словаччини заблокували ПП "Вишнє - Нємецке" - Держприкордонслужба України

Перевізники Словаччини заблокували ПП "Вишнє - Нємецке" - Держприкордонслужба України

10:56 11.12.2023
Відновлюється блокування кордону зі Словаччиною - Держмитслужба України

Відновлюється блокування кордону зі Словаччиною - Держмитслужба України

23:51 10.12.2023
Словацькі перевізники з 11 грудня відновлять блокування українських фур на ПП "Вишнє-Нємецьке-Ужгород"

Словацькі перевізники з 11 грудня відновлять блокування українських фур на ПП "Вишнє-Нємецьке-Ужгород"

19:00 10.12.2023
У Харкові на окружній у результаті ДТП дві людини загинули - поліція

У Харкові на окружній у результаті ДТП дві людини загинули - поліція

10:36 08.12.2023
Близько 63% українців заявляють про бойкот товарів виробників, що залишаються на ринку РФ, - Deloitte

Близько 63% українців заявляють про бойкот товарів виробників, що залишаються на ринку РФ, - Deloitte

09:43 07.12.2023
На Харківщині внаслідок ДТП 6 людей загинули, 5 постраждали - ДСНС

На Харківщині внаслідок ДТП 6 людей загинули, 5 постраждали - ДСНС

08:32 05.12.2023
Блокаду пункту пропуску зі Словаччиною "Ужгород-Вишнє-Нємецьке" припинено

Блокаду пункту пропуску зі Словаччиною "Ужгород-Вишнє-Нємецьке" припинено

17:30 04.12.2023
Шмигаль за результатами розмови з прем'єром Словаччини: Проїзд першочергових вантажів на кордоні здійснюється безперешкодно

Шмигаль за результатами розмови з прем'єром Словаччини: Проїзд першочергових вантажів на кордоні здійснюється безперешкодно

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 1250 окупантів і 37 артилерійських систем противника

Вночі силами ППО знищено одну ракету Х-59 і 20 із 20 ударних БПЛА, які атакували Україну

На польсько-українському кордоні помер ще один водій, заблокований у черзі на КПП

Помер один із постраждалих від підриву гранат депутатом у сільраді на Закарпатті

Ставка розглянула питання ветеранів, фортифікації та виробництва зброї

ОСТАННЄ

Під обстрілами центру Херсона загинув 81-річний житель міста

Зустріч прем'єрів країн Балтії та Польщі скасували через COVID у глави уряду Естонії

У Чилі стартував референдум щодо проєкту нової Конституції

Суд Ватикану відправив кардинала до в'язниці

Відновлено рух транспорту на ділянці Кільцевої дороги від Жулянського шляхопроводу до повороту на м. Вишневе

ЗМІ повідомляють про нову потенційну "воєнну операцію"

Дощову погоду та ожеледицю на дорогах прогнозують метеорологи в Україні найближчими днями

В Україні знеструмлено 610 н.п., обмеження електропостачання не застосовується в жодній з областей - Міненерго

Серед завезених на ЗАЕС російських енергетиків зростає невдоволення - ГУР

Понад дві тисячі фур простоюють у черзі на трьох напрямках польсько-українського кордону - Держприкордонслужба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА