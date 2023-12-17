Понад дві тисячі фур простоюють у черзі на трьох напрямках польсько-українського кордону - Держприкордонслужба

Понад дві тисячі фур простоюють у черзі на трьох напрямках українсько-польського кордону через блокаду, організовану польськими перевізниками, повідомив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Заблокованими залишаються три напрямки "Рава-Руська - Гребенне", "Краковець - Корчова", "Шегині - Медика"... Станом на ранок, сьогодні, на цих трьох напрямках, у чергах у бік України на території Польщі перебуває десь 2150 вантажних транспортних засобів. Найбільше навпроти "Шегині - Медика". Рух є, але не такий інтенсивний, як це було до 6 листопада або 23 листопада, коли почалося блокування "Шегині", - сказав речник в ефірі загальнонаціонального телемарафону в неділю вранці.

Водночас, як наголосив Демченко, на розблокованому 11 грудня напрямку "Ягодин-Дорогуськ" спостерігається інтенсивний рух вантажного транспорту.

"За минулу добу цей напрямок перетнуло десь півтори тисячі вантажних транспортних засобів в обидва боки. Більшість із них - у напрямку України. І така динаміка перетину кордону є досить високою. Тому що така сама кількість вантажівок, навіть менша, перетинала кордон до дій з блокування", - сказав речник.