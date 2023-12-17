Окупанти за добу завдали понад 170 ударів по Запорізькій області, госпіталізовано двох місцевих жителів

Окупанти за добу завдали понад 170 ударів по громадах Запорізької області, госпіталізовано місцевих жителів - 55-річну жінку і 73-річного чоловіка, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в неділю вранці.

"Військовослужбовці РФ завдали 174 удари по 21 населеному пункту Запорізької області", - написав він у Телеграм-каналі.

За даними обладміністрації, ворог здійснив 9 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Полтавки, Малої Токмачки, Роботиного і Малих Щербаків, а також 36 БПЛА-атак по Гуляйполю, Залізничному, Малій Токмачці, Роботиному, Новодарівці, Білогір'ю, Левадному, Червоному, Чарівному, Гуляйпільському і Малим Щербакам.

129 артобстрілів припали на територію прифронтових міст і сіл, зокрема Оріхова, Новоданилівки, Новоандріївки, Преображенського, Левадного, Роботиного, Степового, Плавнів, Лобового та П'ятихаток.

"Унаслідок обстрілу села Гуляйпільське поранення дістали місцеві жителі - 55-річна жінка та 73-річний чоловік. Їх оперативно доправлено до лікувального закладу", - наголосив Малашко.

Також надійшло повідомлення про пошкодження об'єкта соціальної інфраструктури внаслідок ворожої атаки.