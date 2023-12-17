Вночі силами ППО знищено одну ракету Х-59 і 20 із 20 ударних БПЛА, які атакували Україну

Уночі силами протиповітряної оборони знищено одну ракету Х-59 і 20 із 20 ударних безпілотників, які атакували Україну, повідомили Повітряні сили ЗС України в неділю вранці.

"У ніч на 17 листопада 2023 року російські окупаційні війська атакували крилатою ракетою "Іскандер-К", керованою авіаційною ракетою Х-59 (райони пусків - Крим та окупована Херсонщина), а також 20-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" із районів Приморсько-Ахтарськ - РФ і Чауда - Крим", - зазначено у телеграм-каналі ЗС ЗСУ.

Наголошується, що в результаті бойової роботи збито 20 "Шахедів" і одну керовану авіаційну ракету Х-59. Крилата ракета "Іскандер-К" - не досягла своєї цілі.

Повітряні цілі знищено в межах Одеської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.