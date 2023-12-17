17 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 662 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 662 RUSSIAN AGRESSION

17 грудня в Україні відзначають День працівника державної виконавчої служби.

У світі - Міжнародний день захисту секс-працівників від насильства і жорстокості.

Православна церква вшановує пам'ять пророка Даниїла і трьох отроків Ананії, Азарії та Мисаїла.

У католиків - Третя неділя Адвента.

День працівника державної виконавчої служби України

День працівника державної виконавчої служби України - професійне свято працівників виконавчої служби Міністерства юстиції України, яке відзначають із 2009 року щорічно 17 грудня.

В офіційному календарі професійних свят він з'явився після підписання відповідного указу президентом країни Віктором Ющенком у липні 2009 року. У документі йдеться про те, що День співробітника державної виконавчої служби встановлюють, "враховуючи значення органів державної виконавчої служби в забезпеченні виконання рішень судів, третейських судів та інших органів, а також посадових осіб, на підтримку ініціативи Міністерства юстиції України та громадськості".

Міжнародний день захисту секс-працівників від насильства та жорстокості

Ініціатором проведення Дня виступила міжнародна організація "Мережа організацій, що виступають на захист прав секс-працівників".

У цієї дати, покликаної звернути увагу суспільства на проблеми, пов'язані з жорстокістю і насильством, на які нерідко наражаються працівники сфери сексуальних послуг, є своя традиція, що отримала назву "Марш червоних парасольок". Цього дня, усі небайдужі до проблеми дискримінації секс-працівників виходять на вулиці з червоними парасольками.

Червона парасолька є символом захисту від жорстокості щодо жінок, які працюють у секс-індустрії, з боку правоохоронних органів, роботодавців, клієнтів і суспільства. Уперше червона парасолька як символ опору виникла 2001 року у Венеції на Першому всесвітньому конгресі секс-працівників.

На конгресі представники В'єтнаму, Таїланду, Камбоджі, США, Італії, Німеччини та інших країн розповідали про те, як вони борються за громадянські права секс-працівників. А потім представниці найдавнішої професії пройшлися вулицями Венеції з червоними парасольками і мегафонами, привертаючи увагу громадськості до проблеми порушення прав людини.

З 2005 року Міжнародний комітет з прав секс-працівників у Європі почав використовувати червону парасольку як символ опору дискримінації.

Ще цього дня:

1920 - Аеродром Схіпгол в Амстердамі почали використовувати для прийому літаків цивільної авіації (нині - головний аеропорт Голландії);

1957 - США провели перше успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Атлас";

1984 - Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію "Про неприпустимість політики державного тероризму і будь-яких дій держав, спрямованих на підрив суспільно-політичного ладу в інших суверенних державах";

1986 - У Кембриджському госпіталі вперше в історії медицини здійснено одночасну пересадку серця, печінки та легенів;

1992 - Депутати Федеральних зборів Чехо-Словаччини ухвалили постанову про припинення з 1 січня 1993 року існування Чехо-Словацької Федеративної Республіки та утворення держав-спадкоємців - Чехії та Словаччини;

1992 - У Вашингтоні, Оттаві та Мехіко підписано Угоду про Північноамериканську зону вільної торгівлі - (NAFTA);

1998 - США і Велика Британія завдали авіаційних ударів по Іраку під приводом відмови того співпрацювати зі спеціальною комісією ООН з питання контролю над іракським озброєнням. Таке ускладнення міжнародної ситуації дозволило відкласти призначене наступного дня голосування в Конгресі США щодо імпічменту президента Білла Клінтона;

2010 - Європейський Союз офіційно схвалив заявку Чорногорії про вступ до Європейського Союзу.

Церковне свято

Цього дня відзначається пам'ять святих Даниїла, Ананія, Азарія та Мисаїла. За переказами, за 600 років до Різдва Христового вавилоняни завоювали Єрусалим, і серед інших бранців опинилися четверо знатних отроків. Цар Вавилона Навуходоносор вирішив виховати їх при своєму дворі та навчити їх халдейських наук. Незважаючи на це, молоді люди пам'ятали заповіді своєї віри, відмовлялися від надмірностей і вели суворий спосіб життя. За це Господь дарував їм мудрість, а Данилу - ще й дар прозорливості та тлумачення снів.

Іменини: Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Олександр, Петро, Сергій, Степан.