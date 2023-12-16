На польсько-українському кордоні помер ще один водій, заблокований у черзі на КПП

На польсько-українському кордоні на КПП "Краковець-Корчова" в суботу, 16 грудня, помер водій машини, що стояла в черзі через страйк польських перевізників, повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін у коментарі "Суспільному".

"Водія забрала швидка, дорогою до лікарні він помер. Поки що мені не відомо, з якої він компанії", - сказав Балін.

Зазначається, що це вже третій випадок смерті українського водія від початку блокування українсько-польських пунктів пропуску.

Як повідомлялося, 11 листопада, у Польщі біля ПП "Дорогуськ - Ягодин", чекаючи на перетин кордону, помер 54-річний водій вантажівки з України. 23 листопада на території Польщі поблизу ПП "Корчова-Краковець", також заблокованого польськими перевізниками, помер ще один український водій.