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20:22 16.12.2023

СБУ повідомила про підозру депутату, який підірвав гранати в будівлі сільради на Закарпатті

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СБУ повідомила про підозру депутату, який підірвав гранати в будівлі сільради на Закарпатті

За матеріалами Служби безпеки України підозру отримав депутат, який підірвав гранати під час засідання сільради в Закарпатській області, повідомляє пресслужба СБУ.

"Слідчі Служби безпеки України кваліфікують підрив трьох бойових гранат під час засідання Керецьківської сільської ради на Закарпатті як терористичний акт, який призвів до тяжких наслідків. Підривнику, який є місцевим депутатом, повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт)", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в суботу.

Встановлено, що внаслідок підриву гранат постраждали 23 людини, зокрема й підозрюваний. У п'ятницю 16 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 68 років госпіталізували до кількох медзакладів області з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості, у більшості діагностували осколкові поранення.

Правоохоронці затримали підривника, наразі той прийшов до тями і перебуває в лікарні під наглядом медиків і правоохоронців. Згодом йому оберуть запобіжний захід.

За місцем проживання депутата було проведено обшуки, де правоохоронці виявили "передсмертну записку", її зміст зараз вивчається.

Досудове розслідування триває, з'ясовуються всі обставини злочину, а також мотиви фігуранта.

Заходи відбуваються під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

 

 

 

Теги: #сбу #закарпаття #підозра

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