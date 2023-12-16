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15:38 16.12.2023

Кібератака на "Київстар", можливо, стала однією з найруйнівніших в Україні з початку лютого 2022р. - британська розвідка

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Кібератака на "Київстар", можливо, стала однією з найруйнівніших в Україні з початку лютого 2022р. - британська розвідка

Кібератака на найбільшого оператора мобільного зв'язку України "Київстар", імовірно, є однією з найруйнівніших кібератак на українські мережі з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії, оскільки було зачеплено урядові ресурси та служби екстреної допомоги України, ідеться у звіті Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, опублікованому в соцмережі Х (раніше - Твіттер).

Там зазначили, що "ефекти" від кібератаки на "Київстар" тривали щонайменше 48 годин, впливаючи на послуги мобільного зв'язку та передавання даних компанії.

"Повідомляється, що внаслідок кібератаки користувачі залишилися без мобільного сигналу та можливості користуватися Інтернетом. У "Київстарі" повідомили, що під час атаки жодні персональні дані не були скомпрометовані", - йдеться у звіті.

"Повідомляється також, що внаслідок кібератаки було відключено сирени повітряної тривоги, роботу деяких банків, банкоматів і торгових терміналів. Водночас український банк Monobank зазнав розподіленої атаки типу "відмова в обслуговуванні" (DDoS), що порушила доступ до сайту банку", - нагадали в розвідці.

 

Теги: #київстар #кібератака #британська_розвідка

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