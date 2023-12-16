Ворог, ймовірно, повернувся до тактики комбінованих атак

Російські окупаційні війська, ймовірно, повернулися до тактики комбінованих атак, повідомляє прес-служба Київської міської військової адміністрації.

"Судячи з застосованого озброєння, ворог ніби повернувся до тактики зразка травня 2023 року. Тоді рашисти постійно змінювали, комбінували види та типи засобів повітряної поразки", - йдеться у повідомленні.

У військовій адміністрації припускають, що такий самий сценарій кияни відчули у першій половині грудня. "Ударні БпЛА, крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників, "Іскандери", "Кинджали" летять до Києва по черзі, змінюючи одна одну", - зазначили у відомстві.

"Сьогодні вночі, після трьох днів балістичних погроз, ворог знову кинув на столицю боєприпаси "Shahed", що баражирують. БпЛА атакували групами, хвилями і за різними напрямками. Силами і засобами протиповітряної оборони всі ворожі цілі були знищені", - розповіли військові.

Також внаслідок роботи ППО та падіння уламків у місті ніхто не постраждав.

У ГВА наголошують, що ворог посилив повітряні удари по головному місту країни та закликають киян не нехтувати сигналами повітряної тривоги.